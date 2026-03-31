La Fiscalía de Tabasco inicia un nuevo proceso contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada

La Fiscalía de Tabasco ha iniciado este martes un nuevo proceso penal contra Hernán Bermúdez, conocido como Comandante H, por desaparición forzada de personas. El que fuera secretario de Seguridad durante el Gobierno de Adán Augusto López en Tabasco está preso en El Altiplano, en el Estado de México, donde ya afronta cargos por asociación delictiva, secuestro y extorsión. Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido en septiembre en Paraguay, donde estaba prófugo de la justicia. Su caso, que saltó a los focos nacionales el pasado verano, provocó un terremoto político para López, quien decidió en febrero renunciar a su puesto como coordinador de Morena en el Senado.

La Barredora, una célula local del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se consolidó en Tabasco bajo la gubernatura de Adán Augusto López, mientras Bermúdez fungía al mismo tiempo como jefe de la policía y cabeza delictiva. Los primeros avisos sobre su implicación con el crimen organizado llegaron cuando Bermúdez llevaba apenas 20 días como secretario de Seguridad. Desde diciembre de 2019 en adelante, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del sureste y la Secretaría de Defensa identificaron en múltiples ocasiones a Bermúdez por su doble papel. Sin embargo, no fue hasta este verano, que el jefe militar en Tabasco, el general Miguel Ángel López, reveló que había una orden de detención en contra del exsecretario desde febrero.

Para esos momentos, el gobernador tabasqueño, Javier May, ya había insistido públicamente del vínculo delictivo de Bermúdez, ante lo que llamó desidia o negligencia de sus predecesores. Ahora es May quien ha anunciado que la Fiscalía de Tabasco está abierta a presentar nuevos cargos contra el Comandante H, además de desaparición forzada: “No descartamos, seguramente tanto la Fiscalía General de la República y del Estado tienen información y pruebas suficientes para poder integrar diferentes argumentos ante nuevas denuncias”.

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