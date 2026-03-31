El Gobierno asegura que no hay “rastros de hidrocarburo” en los arrecifes de Veracruz

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha asegurado este martes que, un mes después del desastre ambiental, no hay “rastros de hidrocarburo” en la zona de arrecife en Veracruz, uno de los tres Estados (junto con Tabasco y el sur de Tamaulipas) afectados por el gran derrame petrolero del Golfo de México. La alta funcionaria también ha subrayado que las autoridades hallaron contaminantes en ocho de las nueve áreas naturales protegidas en la región afectada, pero ya “han sido limpiados”.

Durante una visita a Veracruz, Bárcena ha reafirmado la versión oficial del Gobierno de Claudia Sheinbaum sobre el posible origen de la enorme mancha de petróleo que se ha extendido por más de 600 kilómetros. “Esto es una cosa que viene de las chapopoteras, que es natural". Con ese mismo tono, un cargo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha destacado que las autoridades han recorrido y senado “1.300 kilómetros” mar adentro y “toda la costa desde Coatzacoalcos hasta Punta San Juan”.

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