El Gobierno de México llevará las muertes de connacionales en custodia del ICE ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum participará en una demanda colectiva contra un centro de detención de California en el que han fallecido cuatro nacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este lunes que elevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las muertes de todos los mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés). “Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió“, ha asegurado la mandataria en su conferencia matutina de este lunes. Otro ciudadano, el decimocuarto desde enero de 2025, murió la semana pasada en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, según ha informado la policía migratoria.

La acción tiene más peso simbólico que práctico. Estados Unidos no pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, las medidas que toma la CIDH no son vinculantes para Washington. En otra acción con evidente carga política, las autoridades consulares de Los Ángeles confirmaron que el Gobierno de Sheinbaum presentará un amicus curiae —figura legal en la que un tercero ofrece documentación para aportar argumentos dentro de un caso— en una demanda colectiva contra la instalación del ICE en Adelanto, registrada en enero.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la demanda fue presentada por la organización Public Council “por las condiciones insalubres, aislamiento punitivo, limitadas necesidades básicas, incluyendo atención médica y de salud mental, acceso al aire libre, nutrición y agua adecuadas, así como condiciones de vida sanitarias” en ese centro de detención.

Según explicó Vanessa Calva, la encargada de protección consular de la Cancillería en una conferencia de prensa convocada por el consulado de Los Ángeles este lunes, cuatro de los 14 decesos de connacionales registrados desde 2025 se han producido en el centro de Adelanto, una zona rural del condado de San Bernardino, al norte de la ciudad angelina. La muerte más reciente es la de José Guadalupe Ramos-Solano, de 52 años, notificada el 25 de marzo.

Calva consideró que el caso de Ramos-Solano no es “aislado, sino el reflejo de una tendencia inaceptable”. La funcionaria, al igual que el cónsul en Los Ángeles, Carlos Gutiérrez, cargó contra el grupo privado GEO, encargado de la gestión de la instalación de Adelanto. “Consideramos que estas muertes revelan fallas sistemáticas”, censuró Calva. En ese mismo tono, Gutiérrez aseguró que a México le preocupa “la operación de los centros de detención y la subcontratación de estos servicios a empresas privadas”. En ese sentido, el cónsul general en la ciudad angelina denunció que existe un “nulo flujo” de información entre las autoridades estadounidenses de inmigración y las familias de los mexicanos detenidos.

Ramos-Solano emigró a Estados Unidos desde el Estado de Guanajuato (centro norte del país) hace 28 años. El migrante, que deja una viuda y dos hijos ciudadanos estadounidenses, no contaba con antecedentes criminales, de acuerdo con Jesús Eduardo Arias, abogado de la familia del fallecido. “Querer caracterizar a la víctima como un criminal [el ICE afirmó que el mexicano cuenta con una condena por posesión de una sustancia controlada y robo] es lamentable. Es inhumano”, criticó.

En paralelo, el representante de América del Norte de México, Roberto Velasco Álvarez, se reunirá con el fiscal general de California, Rob Bonta, para discutir en qué circunstancias se están dando estas muertes. En las conversaciones también participará el gobernador de California, Gavin Christopher Newsom, y varios senadores y legisladores estadounidenses recibirán cartas del Gobierno mexicano para alertarles de “la deficiente atención médica en el centro de Adelanto”, ha informado Sheinbaum.

La presidenta ya había señalado el deplorable trato que reciben los migrantes del otro lado del río Bravo, que calificó de “inaceptable”. “Lo hemos manifestado de diferentes formas y la respuesta de ellos es que va a haber investigación y vamos a seguir insistiendo en que debe hacerse esa investigación para saber la causa, una vez investigado, una vez que haya peritajes y forensias, la causa de los fallecimientos”, explicó en rueda de prensa. Ahora, el asunto escalará a organismos internacionales, ya que Estados Unidos no ha compartido los avances en las investigaciones. Las cifras del Gobierno de Sheinbaum apuntan a que desde el pasado 20 enero han sido detenidos 177.192 nacionales, y que 13.722 siguen entre rejas por su situación migratoria.

Al menos 14 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del ICE desde la entrada en vigor de la agresiva política antiinmigración de Donald Trump. José Guadalupe Ramos-Solano fue hallado sin vida en su litera por agentes del centro de Adelanto, de acuerdo al comunicado de ICE.

Una semana antes fue Royer Pérez, de 19 años, quien falleció en un centro de detención en Florida en el que llevaba recluido desde principios de año. “El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y, además, no puede ser que esté ocurriendo esto”, dijo entonces Sheinbaum. Velasco ha insistido a Estados Unidos que aclare cuáles son las circunstancias para todas estas muertes.