Un artista israelí denuncia pintadas antisemitas frente a su galería en Ciudad de México

La galería König, en el céntrico barrio de la Condesa, en Ciudad de México, ha cerrado abruptamente este viernes después de que el artista israelí Amir Fattal sufriera insultos antisemitas durante los últimos días y que la fachada de la sala fuese pintada con esvásticas este jueves. “Sentimos que ya no era seguro”, ha comentado el creador a EL PAÍS. Fattal, afincado en Alemania, exhibía la muestra temporal I’m Just Here For The Pool (Solo estoy aquí por la alberca) en el centro privado desde el pasado 3 de febrero. Originalmente, la exposición debía terminar el 1 de abril. Sin embargo, según ha denunciado a este diario, empezó a sufrir una oleada de insultos por internet. El primer acto de repudio, ha contado el artista, sucedió el pasado sábado con una quincena de personas y fue rápidamente desactivado por la policía, que tuvo que escoltar al israelí dentro de una patrulla.

“Hasta hace unos 10 días, mi experiencia aquí había sido totalmente positiva. Tengo un estudio aquí, he estado trabajando y pintando durante todo el invierno y siempre me he sentido muy bien acogido en la ciudad”, ha aclarado. De hecho, el también curador ha visitado la capital mexicana todos los inviernos desde hace cuatro años y, en esta ocasión, ha permanecido en la ciudad desde diciembre pasado.

Según su relato, en la noche del jueves un nuevo grupo de manifestantes se presentó fuera del König. Fattal ha asegurado que en este acto de repudio había dos agentes fuera de la galería durante la concentración. “Los policías llegaron al inicio y alguien del grupo [de los manifestantes] habló con ellos y se fueron. Después de eso rogamos durante dos horas para que volviesen pero nunca lo hicieron”, ha cuestionado.

Durante el evento, Fattal vio cómo los manifestantes comenzaron a pintar el exterior del lugar con grafiti. Entre las pintadas que quedaron en la fachada, hay esvásticas, estrellas de David y un mensaje que dice “aquí hay terrorismo”.

“No comparto contenido político, mi perfil está dedicado exclusivamente a mi obra”, ha asegurado Fattal. Por el momento, el artista, que ha compartido un par de historias en redes en las que expone lo sucedido, no contempla presentar una denuncia. Tampoco hay una fecha tentativa para que la galería König vuelva a abrir sus puertas. De acuerdo con cifras de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 58.000 judíos, la mayoría de ellos en la capital del país.