Ir al contenido
_
_
_
_
México
Cuba

La Marina mexicana localiza cerca de La Habana a los dos veleros perdidos en el Caribe

Los nueve tripulantes se encuentran sanos y salvos. El Gobierno mexicano da por cerrada la búsqueda tras poco menos de dos días

00:36
La Armada de México localiza a los dos veleros perdidos en el Caribe
Veleros de la flotilla Nuestra América en Quintana Roo, el 21 de marzo.Foto: Paola Chiomante (Ruters) | Vídeo: Secretaría de Marina
Juan Carlos Espinosa
Juan Carlos Espinosa
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Secretaría de Marina (Semar) localizó los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba que se encontraban perdidos en el Caribe desde el pasado jueves, según informó la entidad este sábado. Las embarcaciones se encuentran a 80 millas náuticas (149 kilómetros) al noroeste de La Habana y fueron avistadas por una aeronave de la Armada. Los activistas del convoy Nuestra América, al cual pertenecen las balandras, confirmaron a EL PAÍS que los nueve tripulantes se encuentran bien y estimaron que su llegada será a lo largo del día o, a más tardar, el domingo.

“Agradecemos a las autoridades mexicanas y cubanas por su apoyo, coordinación y profesionalismo”, destacó un portavoz de la flotilla. La Semar logró el contacto en torno a la medianoche, hora de México, después de un día y medio de búsqueda. Un buque de la Marina se dirige hacia la zona para apoyar a las embarcaciones. “Esto demuestra la eficiencia del sistema de búsqueda y rescate”, destacó una fuente de la entidad.

Por el momento, los organizadores del convoy no han podido contactar con sus compañeros, quienes ya están en comunicación con los marinos a través del radio, según aclararon a este diario. En la tripulación hay personas de hasta seis países, ninguno de ellos mexicano. Entre ellos: Francia, Estados Unidos y Rusia

Desde un inicio, los activistas de Nuestra América hicieron un llamamiento a la calma. Distintos voceros de la organización reiteraron a EL PAÍS que no había motivo de pánico y confiaron en que las balandras solamente se habían desviado ligeramente hacia el norte por las condiciones del mar y del tiempo. En todo caso, subrayaron que los activistas debían llegar, como mucho, el 1 de abril.

Por su parte, la Marina mexicana subrayó que el operativo se inició de oficio después de que el SV Tiger Moth y el SV Friend Ship, de 14 y 12 metros de eslora, respectivamente, no llegaran en la fecha programada a La Habana: entre el martes y el miércoles. También añadió que es “normal” que una búsqueda en un espacio reducido —entre La Habana e Isla Mujeres, puerto del que salieron las naves el pasado 21 de marzo, hay aproximadamente 580 kilómetros— se extienda en el tiempo. “No es tan simple como trazar una línea recta y ya. Hay que considerar diferentes cambios de ruta posibles...”, explicaron en la Semar.

El mismo fin de semana de salida de los veleros zarpó un buque del convoy Nuestra América desde Puerto Progreso, en Yucatán (sureste), con cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria. La embarcación llegó a La Habana el pasado martes. En el caso de estas dos últimas naves, mucho más pequeñas, los tripulantes llevan a la isla paquetes de antibióticos, analgésicos y pomadas de uso tópico.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_