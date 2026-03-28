La Marina mexicana localiza cerca de La Habana a los dos veleros perdidos en el Caribe

La Secretaría de Marina (Semar) localizó los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba que se encontraban perdidos en el Caribe desde el pasado jueves, según informó la entidad este sábado. Las embarcaciones se encuentran a 80 millas náuticas (149 kilómetros) al noroeste de La Habana y fueron avistadas por una aeronave de la Armada. Los activistas del convoy Nuestra América, al cual pertenecen las balandras, confirmaron a EL PAÍS que los nueve tripulantes se encuentran bien y estimaron que su llegada será a lo largo del día o, a más tardar, el domingo.

“Agradecemos a las autoridades mexicanas y cubanas por su apoyo, coordinación y profesionalismo”, destacó un portavoz de la flotilla. La Semar logró el contacto en torno a la medianoche, hora de México, después de un día y medio de búsqueda. Un buque de la Marina se dirige hacia la zona para apoyar a las embarcaciones. “Esto demuestra la eficiencia del sistema de búsqueda y rescate”, destacó una fuente de la entidad.

Por el momento, los organizadores del convoy no han podido contactar con sus compañeros, quienes ya están en comunicación con los marinos a través del radio, según aclararon a este diario. En la tripulación hay personas de hasta seis países, ninguno de ellos mexicano. Entre ellos: Francia, Estados Unidos y Rusia

Desde un inicio, los activistas de Nuestra América hicieron un llamamiento a la calma. Distintos voceros de la organización reiteraron a EL PAÍS que no había motivo de pánico y confiaron en que las balandras solamente se habían desviado ligeramente hacia el norte por las condiciones del mar y del tiempo. En todo caso, subrayaron que los activistas debían llegar, como mucho, el 1 de abril.

Por su parte, la Marina mexicana subrayó que el operativo se inició de oficio después de que el SV Tiger Moth y el SV Friend Ship, de 14 y 12 metros de eslora, respectivamente, no llegaran en la fecha programada a La Habana: entre el martes y el miércoles. También añadió que es “normal” que una búsqueda en un espacio reducido —entre La Habana e Isla Mujeres, puerto del que salieron las naves el pasado 21 de marzo, hay aproximadamente 580 kilómetros— se extienda en el tiempo. “No es tan simple como trazar una línea recta y ya. Hay que considerar diferentes cambios de ruta posibles...”, explicaron en la Semar.

El mismo fin de semana de salida de los veleros zarpó un buque del convoy Nuestra América desde Puerto Progreso, en Yucatán (sureste), con cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria. La embarcación llegó a La Habana el pasado martes. En el caso de estas dos últimas naves, mucho más pequeñas, los tripulantes llevan a la isla paquetes de antibióticos, analgésicos y pomadas de uso tópico.