Jamaica rompe el sueño de Nueva Caledonia y avanza en su ruta mundialista (1-0)

Jamaica ha acabado con el sueño de Nueva Caledonia. La selección oceánica, que aspiraba a convertirse en el país más pequeño en llegar a un Mundial, ha caído por un gol frente a Jamaica, que ha cumplido como favorita. A los Reggae Boyz, que no han llegado a un Mundial en 28 años, los espera la selección de República Democrática del Congo en el siguiente paso de su camino hacia conseguir un boleto para la gran fiesta del fútbol del próximo junio.

Los primeros minutos han pasado parejos y con pocas oportunidades. Fue hasta el 17 cuando un tiro libre que rebotó en las manos del arquero fue aprovechado por Bailey Cadamarteri, quien remató para hacer el 1-0 a favor de Jamaica. Desde ese momento los Reggae Boyz se sintieron más cómodos y marcaron el paso a la primera mitad. Aun así, Nueva Caledonia le agregó la mística al juego cuando el centrocampista Joseph Athale intentó dos veces en tres minutos alcanzar la portería de Andre Blake con la misma jugada: un balón desde el medio campo. Antes del descanso, el autor del gol insistió con una llegada peligrosa, y el cancerbero caribeño contuvo el último esfuerzo de los de Oceanía.

Al volver del vestidor llegó la gran oportunidad de Nueva Caledonia. Otra vez Athale, esta vez solo frente al arco de Blake, que desaprovechó al desviarla por la derecha. Jamaica, por su parte, pudo tener más ventaja en el marcador, pero no tocó bien el balón y sufrió en las jugadas más determinantes. Aun con todos los de Oceanía en su área, las bolas para Jamaica llegaron, y se esfumaron.

Tiene mérito la selección oceánica, que hizo sufrir a Jamaica los últimos minutos, acompañada de los gritos desde las gradas: “Sí se puede”. Procedente de un país que no alcanza los 300.000 habitantes y con futbolistas semiprofesionales que alternan el balón con empleos de medio tiempo, regresan a casa, a 11.000 kilómetros, con el daño mínimo. En este juego no aparecieron las estrellas Angelo Fulgini ni Georges Gope-Fenepej, y ha sido Athale quien se llevó al equipo a los hombros.

Bailey-Tye Cadamarteri (9, Jamaica), celebra el primer gol, este jueves. Henry Romero (REUTERS)

Jamaica avanza a la final del torneo clasificatorio, donde tiene una cita con República Democrática del Congo el próximo martes a las 15.00 horas. El conjunto africano, ausente de un Mundial desde 1974, ocupa el puesto 48 del ranking de la FIFA. Dirigido por el francés Sébastien Desabre, llega con solidez, pues solo ha encajado un gol en sus últimos cuatro partidos eliminatorios. Quien supere esta última ruta se integrará al Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. En Monterrey, Bolivia ha superado a Surinam (2-1) y se juega el boleto para el torneo contra Irak.

Guadalajara debuta como sede mundialista

En las gradas, la afición mexicana ha demostrado que la pasión por el fútbol trasciende camisetas y banderas. El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, reunió a 40.000 aficionados para un encuentro protagonizado por una selección poco conocida, confirmando que el espectáculo mundialista ya se respira en la ciudad. Las gradas estaban divididas, pero se han decantado más hacia Nueva Caledonia.

El partido también ha funcionado como un ensayo general en materia de seguridad. La imagen de Guadalajara como sede del Mundial quedó golpeada tras el operativo del Ejército mexicano en el que murió Nemesio El Mencho Oseguera, que derivó en narcobloqueos en 20 Estados del país. En el corazón del territorio, epicentro del imperio del Cártel Jalisco Nueva Generación, la capital jalisciense busca demostrar su capacidad logística y de protección a 77 días del torneo. Este jueves, un despliegue de 2.500 agentes blindó el estadio, que aún espera al rival definitivo del repechaje y que, más adelante, albergará cuatro partidos de la justa mundialista.