Donald Trump se burla de Sheinbaum sobre una supuesta llamada por el Golfo de México

El presidente estadounidense se ha referido a la mandataria y su malestar por el intento de renombrar la zona como Golfo de América durante un foro de inversiones en Miami

Donald Trump ha recreado este viernes, en tono de burla, una supuesta conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que ella se sorprende y se muestra inconforme con el intento del republicado de renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Durante el foro de inversiones Future Investment Initiative en Miami, Trump ha imitado las respuestas de Sheinbaum para decir, además, que es “una mujer muy elegante, con una voz preciosa”.

En enero del año pasado, el mandatario estadounidense lanzó una orden ejecutiva para forzar el cambio de nombre oficial del Golfo de México por Golfo de América. En mayo, el gobierno de México presentó una demanda civil contra Google por haber modificado el nombre en su plataforma.