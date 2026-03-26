Estados Unidos acusa a dos nacionales de apoyar a organizaciones terroristas por vender armas a los carteles de Sinaloa y Jalisco

Uno de los acusados tenía un negocio legal de armas, en Arizona. El otro le apoyaba. La justicia señala que vendieron fusiles y pistolas a estos grupos al menos entre febrero y mayo de 2025

La justicia de Estados Unidos ha acusado a dos ciudadanos de Arizona de apoyar a organizaciones terroristas, por vender armas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, grupos criminales que el Gobierno, que dirige Donald Trump, ha designado como organizaciones narcoterroristas. La acusación ilumina un camino exigido por México desde hace años, presionado desde el norte para acabar con el crimen organizado y el trasiego de drogas. El vecino del sur insiste desde hace años en que la violencia en el país se nutre del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos.

Los acusados son Laurende Gray y Barrett Weinberger, de 65 y 73 años. El primero era dueño de una armería en Arizona, Grips by Larry, que contaba con una licencia para la venta de todo tipo de armamento. El segundo le ayudaba. Según la acusación, ambos vendieron y apoyaron en el traslado de pistolas, ametralladoras semiautomáticas e incluso un rifle Barrett calibre 50, que, mediante terceras personas, habrían acabado en manos de estos grupos criminales, los dos más dominantes de México del último cuarto de siglo.

Según la acusación, Gray y Weinberger trataron de suministrar armas a estos grupos criminales en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025. Valiéndose del disfraz que les proporcionaba la licencia federal para la venta de armas, y la misma fachada de la armería, los acusados trataron de mandar las armas a estos grupos criminales. La acusación incluye tráfico de armas de fuego, ayudar e instigar a compradores de paja [intermediarios con los cárteles] en la compra de armas, ayudar e instigar a estos compradores a dar falsos testimonios en la compra de las armas y, en el caso de Gray, apoyo material al terrorismo. Las penas por cada delito van de los 10 a los 20 años de prisión.

Esta acusación complementa de alguna manera los esfuerzos que se han hecho en México contra ambos grupos criminales. En febrero, un grupo de élite del Ejército mató a Nemesio Oseguera, alias Mencho, líder del CJNG. Tres decenas de sus hombres murieron en los operativos y otros tantos fueron detenidos. Durante el último año y medio, el Gabinete de Seguridad ha golpeado a las diferentes facciones del Cartel de Sinaloa, con decenas de detenciones y otros tantos muertos. La semana pasada, la Armada mató a 11 presuntos integrantes de la facción de los Zambada.

Estados Unidos fabrica cada año 14 millones de armas de fuego, lo que da un ratio de 114 por cada 100 habitantes, dos menos que celulares, 24 más que coches. El país cuenta además con 77.813 licencias federales para su venta, como la que tenía Laurence Gray, más que el conjunto de restaurantes McDonald’s, Burger King, Wendy’s y Subway, que hay en el país. Más de la mitad de esas licencias operan en la oscuridad, en domicilios particulares.