Escándalo en Michoacán por un baile de estudiantes con armas de utilería y fotos de alcaldes asesinados

Los jóvenes participaron en un concurso de baile organizado por el Colegio de Bachilleres del municipio de Contepec. El instituto desaprobó la representación mediante un comunicado

Un baile de estudiantes de bachillerato en Michoacán ha encendido el debate en redes sociales por su alto contenido político y surrealista. Los jóvenes del municipio de Contepec participaron en el concurso Bailes de Sectoriales organizado por el Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem). De acuerdo con medios locales, los estudiantes resultaron ganadores, pero el instituto ha descartado su participación para la etapa estatal por aparecer sobre una tarima, encapuchados, con chalecos antibalas, pantalones de camuflaje y rifles de asalto de utilería.

Durante seis minutos realizan coreografías y simulan movimientos tácticos. Antes del primer minuto, entra a escena una imagen circular impresa a gran escala con el rostro de Enrique Velázquez Orozco, presidente municipal del municipio de Contepec y asesinado a inicios de 2022. La fotografía tiene la leyenda “asesinado” en letras rojas. Una voz explica precisamente esto, quién es y cómo murió, y se interrumpe de golpe cuando dos bailarinas le apuntan con las armas y gesticulan un disparo.

Comunicado emitido por el COBAEM. COBAEM

Esta secuencia se repite varias veces: baile, imagen, disparo. La voz que narra dice: “Un mes más tarde, Cesar Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, fue asesinado a bordo de su camioneta”; “en junio de ese año, la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada en su localidad”; “el 5 de junio de 2025, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue acribillado en la puerta de su casa”; “en los últimos días, México y el mundo se vieron conmocionados por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan”.

Hacia el final de la presentación, el grupo estudiantil también ha añadido la voz de la presidenta mexicana, Claudia Shienbaum, cuando presentó el plan Michoacán por la paz y la justicia, y señaló que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. Unos minutos después, los jóvenes danzan al ritmo de una canción tribal y caen al piso, como si hubieran sido abatidos, en el instante en que en el fondo del escenario aparece un ángel (una estudiante vestida de blanco, con unas alas montadas sobre sus brazos).

La presentación se celebró a inicios de esta semana. El miércoles 25, el instituto emitió un comunicado, que fue publicado en sus redes sociales. “[Desaprobamos] cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pudiera interpretarse como apología del delito”, se lee. Agregan que reconocen y respetan la libertad de creación y expresión de los estudiantes y doscentes. “No obstante, se exhorta a la comunidad educativa a privilegiar expresiones que fomenten valores positivos y evitar aquellas que puedan ser percibidas como promoción, aceptación o normalización de la violencia”.

Michoacán, así como en muchos Estados de la Republica, lleva tiempo bajo una crisis en materia de seguridad. El caso más reciente fue el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien se encontraba en un evento público durante la celebración del Día de Muertos, cuando un hombre se acercó a él y disparó a quemarropa en plena calle.

Como informó este diario, el crimen de Manzo cimbró la política mexicana y puso en entredicho la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria creó el enésimo plan de pacificación para Michoacán y forzó a cambiar algunos puestos claves en la administración estatal del también morenista Alfredo Ramírez.

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