Nueva Caledonia sueña con su primer Mundial y Jamaica quiere terminar con 28 años de espera

La selección de Oceanía persigue un milagro ante unos ‘Reggae Boyz’ que llegan con figuras europeas y la urgencia de volver al torneo

El equipo de Nueva Caledonia viajó más de 11.000 kilómetros para jugar el partido más importante de su historia y Jamaica aterrizó con la presión de casi tres décadas sin participar en un Mundial. El duelo entre ambas selecciones, que se disputan un boleto para el torneo en el repechaje de Guadalajara este jueves, enfrenta el sueño improbable de una isla de menos de 300.000 habitantes contra la obligación de un equipo que quiere regresar a una Copa del Mundo.

Nueva Caledonia es un territorio francés de ultramar, formado por decenas de islas y ubicado en Oceanía, a unos 1.400 kilómetros de Australia. A su selección, en el puesto 150 del ranking FIFA, la integran jugadores semiprofesionales que alternan el fútbol con empleos de medio tiempo. Llegaron a México sin lujos, en vuelos comerciales. En su camino a Guadalajara, Angelo Fulgini, la estrella del equipo, dijo al medio deportivo ESPN: “Tenemos un partido importante contra Jamaica. No será fácil, pero queremos dar lo mejor en el campo y ver si logramos ganar. Estamos muy emocionados”.

El equipo podría convertirse en el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo. “Es un sueño para toda nuestra gente porque somos una isla pequeña. Estamos listos para ver qué sucede”, dijo Fulgini. Solo dos juegos los separan del torneo: primero Jamaica; después, si superan el desafío, República Democrática del Congo. En la clasificación venció a Tahití en semifinales, pero perdió la final regional frente a Nueva Zelanda, por lo que se quedó sin el pase directo.

Su entrenador desde 2022, Johann Sidaner, confía en un grupo formado por algunos futbolistas locales y otros formados en Francia. Entre ellos, destacan los delanteros Georges Gope-Fenepej y Joseph Athale, además del mediocampista Angelo Fulgini, que aporta la experiencia internacional al ser jugador del Al-Taawon de la liga de Arabia Saudí. También sobresalen nombres como César Zeoula y el portero Mickael Ulile.

Enfrente estará Jamaica, con un plantel muy distinto, que llega con futbolistas consolidados en ligas europeas. Los Reggae Boyz tuvieron una participación hace casi 30 años, en Francia 1998, donde perdieron ante Croacia (3-1) y Argentina (5-0), pero lograron una victoria histórica sobre Japón (2-1). Desde entonces han visto pasar seis mundiales. Llega a esta repesca ubicada alrededor del puesto 70 del ranking FIFA. Parte como favorita, aunque sabe que tiene mucho en juego.

El equipo caribeño terminó segundo en su grupo en la última fase de las eliminatorias de la Concacaf, detrás de Curazao, y llega tras dos triunfos en amistosos frente a Martinica y Granada. El plantel incluye a Leon Bailey, del Aston Villa; Demarai Gray en la ofensiva; Bobby Reid, del Leicester City; Renaldo Cephas, destacado asistidor en la eliminatoria, y el portero Andre Blake. Ethan Pinnock lidera la defensa.

El ganador de este juego, en el Estadio Akron a las 19.00 horas del jueves, avanzará a la final del torneo clasificatorio, donde lo espera República Democrática del Congo. El equipo africano, que no juega un Mundial desde 1974 se ubica en el lugar 48 de la FIFA. Los dirige el francés Sébastien Desabre, y solo han recibido un gol en sus últimos cuatro partidos de eliminatoria.

Quien supere esta ruta se integrará al Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.