México abre la puerta a militares de Estados Unidos por el Mundial

El Senado mexicano ha dado luz verde al ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos (EEUU) como parte de los preparativos de seguridad para el Mundial de fútbol de 2026. El pleno de la Cámara alta ha aprobado con 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, el dictamen que permite la entrada de 35 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quienes participarán en ejercicios de adiestramiento a corporaciones mexicanas.

El despliegue forma parte del denominado Evento SOF 32, que incluye el “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”. Las actividades se llevarán a cabo del 3 de abril al 1 de mayo y estarán enfocadas en mejorar la coordinación operativa ante posibles escenarios de riesgo durante el torneo internacional que México organizará en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el documento, el contingente estadounidense llegará a territorio mexicano a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130, junto con armamento y equipo militar. Durante su estancia, los elementos castrenses serán responsables de impartir capacitación a unidades mexicanas especializadas entre ellas la Unidad Naval de Operaciones Especiales y a los integrantes de la Fuerza de Tarea para el Mundial 2026 y personal de la Agencia Federal de Aviación Civil.

El senador morenista Carlos Lomelí, presidente de la Comisión de Marina, ha defendido la medida. El legislador ha sostenido que este tipo de cooperación internacional resulta clave para garantizar la seguridad de millones de visitantes que llegarán al país en los próximos meses. “Es fundamental que estos ejercicios se realicen en México para asegurar condiciones de tranquilidad tanto para turistas nacionales como internacionales”, ha dicho.

El entrenamiento busca, según el dictamen, fortalecer la capacidad de reacción ante contingencias y mejorar la interoperabilidad entre distintas corporaciones de seguridad. La preparación cobra especial relevancia en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentrará una parte importante de los encuentros del torneo organizado por la FIFA.

La presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano ha generado debate político, el acuerdo aprobado establece un carácter temporal y estrictamente acotado a labores de capacitación. Los militares estadounidenses permanecerán en el país durante 36 días, sin funciones operativas directas fuera del marco del entrenamiento, han sostenido los legisladores del oficialismo. La autorización se inscribe en una serie de medidas que el Estado mexicano ha venido adoptando para enfrentar los desafíos logísticos y de seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, considerado uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.