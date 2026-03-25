Los periodistas de EL PAÍS analizan con los suscriptores la reforma electoral de Claudia Sheinbaum
Los reporteros Elia Castillo y Ernesto Núñez discuten con Luis Pablo Beauregard, el jefe de información, las claves de la propuesta del Ejecutivo que se votará esta semana
La presidenta Claudia Sheinbaum se juega parte de su capital político en la aprobación del plan b de su reforma política electoral. La mandataria probará suerte en el Congreso esta semana después de que su iniciativa no consiguiera los votos necesarios en la Cámara de Diputados el miércoles 11 de marzo. Ahora será el turno del Senado, donde la mayoría de Morena deberá mantener atados a sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo para llevar a buen puerto una iniciativa que pretende reducir el costo de la burocracia en los municipios, en un recorte que podría alcanzar los 4.000 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos del Gobierno.
La reforma, de ser aprobada, también permitiría a la presidenta Sheinbaum hacer campaña en 2027 para sacar adelante su referéndum. Los aliados de Morena han puesto en duda su apoyo al proyecto porque creen que la salida de la mandataria a la campaña afectaría al resto de las organizaciones políticas. Hasta este martes, el sentido del voto de los legisladores del Partido del Trabajo se desconoce. Esto a pesar de que Rosa Icela Rodríguez obligó a los partidos a firmar un acuerdo de apoyo.
Elia Castillo y Ernesto Núñez, los reporteros de política de EL PAÍS, han analizado este martes en las instalaciones del diario y frente a un grupo de lectores y suscriptores la esencia y las claves de este proceso. La charla ha sido conducida por Luis Pablo Beauregard, el jefe de información de EL PAÍS México.
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