La madre buscadora Ceci Flores asegura que ha encontrado los restos de uno de sus hijos, a falta del ADN: “Vamos a casa”

La fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora que busca a dos hijos desaparecidos difunde en un video que ha encontrado en Hermosillo los huesos de uno de ellos, desaparecido en Sonora en 2019

Cecilia Patricia Flores, una de las mujeres fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ha informado este martes del hallazgo de los restos que presuntamente pertenecen a su hijo Marco Antonio, un hombre que tenía 32 años de edad cuando un comando armado se lo llevó, en Sonora. En un video subido a sus redes sociales, Flores aparece con un hueso en su mano y afirma que ha localizado los restos en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, la capital del Estado. “No está completo el cuerpo de mi hijo, faltan muchísimos restos que encontrar, pero solamente quiero saber que sea alguna prueba de ADN que me dé una confronta de que sí es mi hijo, que me dé una evidencia y trabajar este lugar lo más que se pueda. Me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”, dijo.

Flores, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, busca a sus hijos desde 2015, cuando otro de sus hijos, Alejandro Guadalupe, de entonces 21 años, iba hacia su trabajo en Los Mochis, Sinaloa, cuando fue interceptado por una camioneta que se lo llevó junto con varias personas más.

En junio de 2024, la propia Flores fue reportada como desaparecida, tras presentar su libro Madre Buscadora. Crónica de la desesperación en el sur de Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) reportó su hallazgo en Querétaro, a salvo, en un refugio al que había llegado tras sufrir un desmayo a causa de un ayuno prolongado. Un año antes, en abril de 2023, se activó también una ficha de búsqueda para encontrarla, después de que se descompusiera el vehículo en el que viajaba en el desierto de Sonora. En esa ocasión estuvo 19 horas incomunicada y fue localizada con vida.

Las alertas se han encendido ante la violencia con la que muchos grupos delincuenciales han arremetido en contra de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en México. Flores ha señalado en varias ocasiones que el crimen organizado, a quienes acusa de ser responsables de la desaparición de sus dos hijos, “le ha puesto precio a su cabeza” por el activismo que ha llevado a cabo desde 2015. Además, ha asegurado que las amenazas por grupos delincuenciales se han extendido a otras madres. “Es lo que estamos sufriendo ahora, por luchar, por buscar a mis hijos, por buscar a mis desaparecidos [...] ahora no solamente yo estoy sufriendo las amenazas, sino también parte de mi colectivo. Dicen que quien ande conmigo va a sufrir lo mismo que me pase a mí”, dijo en noviembre de 2022.