Francisco Vera, el ambientalista de 16 años que convoca a los niños y los jóvenes a salvar la tierra

Los niños y los adolescentes han formado parte del protagonismo por la defensa del medio ambiente. En los medios se ha visto a activistas como Greta Thunberg, que encabezó las protestas en 2018, cuando tenía 15 años, pero en América Latina los más jóvenes también se movilizaron. Entre ellos está Francisco Vera, fundador en Colombia de Guardianes por la vida, a quien las noticias sobre los incendios en el Amazonas lo hicieron consciente de lo que ocurría en el continente a los 9 años. El sentimiento que le provocó esta información lo llevó a organizar protestas con sus amigos y compañeros en 2019, y después de las ellas, en 2021, recibió amenazas y hostigamiento.

Hoy, a los 16 años, continúa con su activismo y dialoga con Gabriela Warketin en Al Habla... sobre su trayectoria, el trabajo que ha realizado con sus compañeros para que los derechos de las infancias se mantengan en el centro de las conversaciones sobre el cambio climático. En esta entrevista aborda el adultocentrismo en la política, así como la importancia de la educación política y ciudadana desde los primeros años para cambiar el planeta.