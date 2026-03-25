Entre barras y regional mexicano: Grupo Frontera pone ritmo al nuevo grito del Tricolor para el Mundial

Está listo el nuevo grito Tricolor para el Mundial. El conjunto de música de regional mexicano Grupo Frontera ha estrenado esta semana Un solo corazón, un tema que habla de juntarse con amigos, salir de fiesta y detener todo —incluso el trabajo— para ver los partidos de la selección mexicana. Este martes 24 de marzo, la banda presentó la canción de manera oficial, en un evento privado, en el Auditorio BlackBerry de Ciudad de México. En un par de semanas, se lanzará el video oficial, en el que participan algunos futbolistas como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, según recogen algunos medios. El tema se ha publicado exclusivamente en la plataforma de música del gigante Amazon.

La voz grave, profunda e icónica del relator Enrique Bermúdez de la Serna, El Perro, aparece casi al final de la canción. “Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala”, dice antes de gritar un gol. “Versallesco, pero en serio”. Bermúdez se retiró de la televisión y el mundo deportivo tras el Mundial de Catar 2022; sin embargo, regresó a los micrófonos para 2025 y este año marca la decimotercera justa mundialista de su carrera.

Grupo Frontera se ha mantenido fiel a su estilo en los versos y en el ritmo, con la robusta tarea de musicalizar a la selección mexicana. No obstante, el coro se nutre de la historia de las barras (aficionados acérrimos a un equipo de fútbol); sobre todo, de las del fútbol argentino. “Dale, dale selección / que toda tu gente hoy te quiere ver campeón / Dale, dale Tricolor / más de 100 millones, pero un solo corazón”. Los argentinos han popularizado la tradición de tomar una canción de algún artista y modificar la letra para que hable de su equipo, de sus jugadores, de su historia.

El último trabajo de Grupo Frontera marca una nueva conquista en su rápido acenso al estrellato. “Todos teníamos nuestros propios trabajos y en realidad no hacíamos las cosas como grupo”, dijo Juan Javier Cantú, vocalista y bajo quinto del conjunto a la revista Billboard, en 2022. Su primer EP, de cuatro covers de canciones pop, fue lo que los puso en el radar, sobre todo, por una canción en particular: No se va, original de la banda Morat.

“Desde que empezamos, siempre estuvieron los comentarios de las fans de Morat de que los estábamos copiando, robando su canción. La verdad, nunca fue así. Nosotros éramos y somos fans de Morat”, dijo Alberto Acosta, bajo quintista, a este diario en 2024. En YouTube, el video de la versión norteña tiene más de 820 millones de reproducciones.

En 2023, lanzaron UN X100TO en colaboración con Bad Bunny. Según han contado los mismos artistas, ellos no sabían que el puertorriqueño iba a colaborar con ellos. La versión que grabaron y con la que llegaron el día en que filmaron el videoclip, no tenía la voz ni la estrofa del Conejo Malo. “Si te das cuenta, ninguno de nosotros canta [la letra de Bad Bunny] porque no sabíamos”, dijeron en una entrevista después del estreno.