El estudiante que mató a dos maestras en Michoacán se enfrenta a una pena de tres años por ser menor

Osmer H., el adolescente de 15 años que mató a dos profesoras de su bachillerato en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, puede enfrentar una pena máxima de tres años en un centro para menores por los delitos de homicidio doloso y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, ha explicado a EL PAÍS el fiscal que lleva el caso, en aplicación de la ley para el caso de menores de 14 a 15 años. El atacante, que se exhibió en Instagram la noche de antes de asesinar a las profesoras con un rifle semiautomático a la entrada de su preparatoria, debe tener audiencia de vinculación a proceso ante un juez de Morelia, la capital del Estado, entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves, según informó el fiscal michoacano, Carlos Torres Piña, al vencer las 48 horas desde su detención.

La precocidad del atacante y la crudeza del ataque no solo ha partido a la comunidad atónita, también ha llegado a Palacio Nacional. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema cuando fue preguntada si los crímenes cometidos por menores, como el de este martes en Lázaro Cárdenas, deben ser juzgados de la misma forma que a un adulto. “Es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos”, dijo, como una posibilidad.

La Fiscalía va a procesar a Osmer H. como marca hoy la ley para los menores, mientras algunos cabos sueltos permanecen aún en incertidumbre. La pieza clave de las primeras diligencias sigue siendo el teléfono del atacante. De acuerdo con Torres Piña, los agentes registraron ayer la casa del menor y no lograron encontrar el teléfono en el que esperan encontrar explicaciones sobre las razones del ataque o el origen del subfusil que utilizó. Los investigadores no han descartado que un familiar o amigo haya ocultado el celular. El Ministerio Público, eso sí, sigue destacando el papel de la madre de Osmer que se ha abierto a colaborar en todo lo que se le ha pedido hasta ahora. Sobre el arma, la Fiscalía ha asegurado que el rifle AR-15 que utilizó el muchacho de 15 años -y que dijo haber agarrado de su casa- no está registrado en la Secretaría de Marina, en donde trabaja su padrastro.

En todo caso, existe confianza en la Fiscalía estatal de que la imputación se concrete pronto. “Mañana mismo o hasta el sábado”, se aventuró Torres Piña. En cuanto al móvil del crimen, el adolescente dejó indicios en sus publicaciones en redes sociales en donde se hace eco del movimiento misógino incel. Las autoridades investigan si tenía contacto con otros grupos antes de decidir matar a las profesoras. También está por ver si su objetivo principal fueron las maestras o si su muerte fue por la mala fortuna de encontrarse en la entrada del colegio.

Una comunidad rota

La muerte de las maestras María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37, ha dejado una gran herida en el bachillerato Antón Makárenko, donde se produjo el ataque. En la noche del martes, vecinos, amigos y estudiantes colocaron flores y velas frente a la fachada de la escuela. El colegio permanecerá cerrado hasta después de Semana Santa para facilitar los “procesos de peritaje y diligencias” de la policía, según confirmó el instituto en redes sociales.

Los amigos de las dos profesoras también convocaron una manifestación en la ciudad este miércoles para despedirlas y exigir justicia. En declaraciones a la prensa local, Francisco Delgado, esposo de María del Rosario, puso el dedo en la llaga: “Aun cuando sea menor de edad, debe haber justicia porque destrozó a una familia. Dejó a una hija sin madre”.

El caso de Lázaro Cárdenas también ha puesto el foco en la salud mental de los adolescentes. En su conferencia de este miércoles, Sheinbaum adelantó que el Gobierno implementará un programa para estudiantes de secundaria y bachillerato. La mandataria subrayó que esa debe ser la apuesta “más allá de la sanción y el castigo al responsable”. De hecho, el fiscal Torres Piña adelantó el martes que Osmer había sufrido de acoso escolar, según las primeras entrevistas que se realizaron a los alumnos de su bachillerato.