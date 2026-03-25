Detenidos dos periodistas mexicanos en Sudáfrica mientras hacían contenidos para el Mundial de fútbol

El periodista deportivo mexicano Julio Ibáñez y Dani G, su camarógrafo, fueron detenidos la semana pasada en Sudáfrica por las autoridades de ese país. Fuentes cercanas al caso han contado a EL PAÍS que ambos permanecieron encarcelados por cinco días y que ahora cumplen con detención domiciliaria en un Airbnb. De acuerdo con el relato, primero fueron observados por su situación migratoria en esa nación. Posteriormente, fueron detenidos tras haber recibido una denuncia de que los periodistas se encontraban presuntamente grabando tomas aéreas con un dron en una zona restringida de Johannesburgo, la capital. El periodista de TUDN, conocido como el Profe, se encontraba en ese país como parte de la cobertura de Televisa de cara al Mundial, donde seguía a la selección sudafricana, uno de los rivales de México en el Mundial.

La alerta sobre la detención de Ibáñez se dio a conocer este miércoles, cuando el medio Récord advirtió sobre la situación del periodista. En las redes sociales estuvo circulando un fragmento de una transmisión en directo que el Profe realizaba a través de su canal de TikTok, cuando fue interrumpido por un par de hombres armados que irrumpieron en su habitación.

Las fuentes consultadas por este medio afirman que Ibáñez y su colega tendrán que permanecer bajo arresto domiciliario entre cinco y seis semanas mientras su situación legal se soluciona en el país africano. El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, está al tanto del caso. Ambos periodistas ya han recibido asesoría legal y apoyo consular por parte de la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño. Sin embargo, aún no ha trascendido información a través de canales oficiales estatales o diplomáticos que detallen lo acontecido.

Colegas de la prensa, medios locales y sus seguidores han mostrado su preocupación este miércoles sobre la grabación que se difundió en redes sociales. En los 20 segundos que dura la captura de video de una transmisión del Profe, se logra ver a al menos tres hombres armados que entran a la habitación de Ibáñez y a este responder, en inglés, con un tono de temor: “¿Qué está pasando?”. El directo se detiene con una última imagen del comunicador frente a la cámara de su dispositivo, dejando incertidumbre sobre lo que le sucedió.

Ibáñez es un periodista deportivo con amplia trayectoria, conocido principalmente por su cobertura del Club América, la Liga MX dentro de Televisa y TUDN, así como comentarista a pie de cancha en las transmisiones de los partidos de la selección nacional de México.