Uber y los taxistas mexicanos sellan una alianza tras 14 años de disputa: “El inicio de una nueva era”

La plataforma va a integrar a conductores concesionados en su aplicación, en un acuerdo que busca “más viajes, más ingresos y mejor servicio” de cara al Mundial

La plataforma de transporte Uber y los taxistas mexicanos han decidido hacer a un lado más de una década de confrontación para construir una alianza. En lo que ambas partes han calificado como “un día histórico”, los directivos del sector han anunciado este martes que los conductores concesionados podrán integrarse a la aplicación sin perder su independencia. A partir de ahora, los usuarios podrán elegir la opción de solicitar un taxi dentro de la plataforma.

El acuerdo llega después de 14 años de competencia desde la llegada de la empresa al país y busca garantizar “más viajes, más ingresos y mejor servicio para los usuarios”. Según han explicado en conferencia de prensa, la integración permitirá ampliar la oferta en momentos de alta demanda, especialmente ante eventos de gran escala como el Mundial. “Ya nos estamos preparando”, han dicho.

Félix Olmo, director general de Uber, ha subrayado el papel de la digitalización en este giro del sector: “Para los taxistas la tecnología es una gran aliada. Con esta alianza obtienen el espacio y valor que se merecen”, ha dicho.

Desde los taxistas, el anuncio ha sido presentado como un punto de inflexión tras años de resistencia. Erasto Vázquez, director de MX Taxi, afirmó: No solo es MX Taxi, son todos los taxistas de México. Es el inicio de una nueva era”. El representante recordó el largo conflicto con las plataformas: “Hace una década llegó Uber y empezó una época muy dura para nosotros. Durante 14 años resistimos, nos defendimos, luchamos y nos resistimos a seguir cayendo”.

Las negociaciones para alcanzar este acuerdo han tomado más de dos años. “Para competir debemos aprovechar nuestras fortalezas”, dijo Vázquez. “El mundo cambió y nosotros debemos cambiar con él. Entrar a la carrera digital No es una opción, es una necesidad”. También ha defendido la identidad del gremio: “Somos profesionales del volante, somos taxistas concesionarios, parte de un sistema regulado”.

Pese a la integración, ambas partes han insistido en que “los taxistas no formarán parte de Uber”, y mantendrán su carácter independiente. Los usuarios podrán elegir entre distintas opciones de transporte. “Las tarifas serán similares”, han asegurado. ”Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico que nos abre las puertas de un mercado global”.

La alianza llega para aliviar la tensión entre ambas partes. Hace apenas dos semanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió por unas horas en un campo de batalla entre sindicatos de taxistas y conductores de aplicaciones. Tras el conflicto, los operadores del aeropuerto alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para que la Guardia Nacional realizara operativos de control y evitara la operación de “servicios irregulares”. Actualmente, la presencia de plataformas como Uber o DiDi no está permitida dentro de los predios de la principal terminal aérea de la capital.