Sheinbaum defiende la cancelación de permisos de 100 ONG para recibir donativos: “Es una decisión técnica del SAT, no una decisión política”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respaldado la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revocar permisos a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos. “Es una decisión técnica del SAT. No es una decisión política del Gobierno”, ha aclarado la mandataria ante las críticas de que esta medida sea una forma de golpear a sus críticos. Sheinbaum ha señalado que desconocía el número de ONG que estaban en la lista del fisco y ha asegurado que el conflicto se debe al origen del dinero de las donaciones. “No puedes recibir donaciones si recibes dinero del extranjero. Bueno, si estás recibiendo dinero del extranjero, pues se te quita la donataria”, ha indicado.

Hacienda ha retirado desde enero la autorización para recibir donaciones al menos a 100 asociaciones civiles y a 13 grupos les ha sido cancelado definitivamente el permiso, bajo la justificación de que no han cumplido con todos los requisitos necesarios para emitir comprobantes de donaciones que sean deducibles de impuestos. Sheinbaum ha asegurado que ella desconocía la situación, pero ha defendido la medida del SAT. “Viene del periodo del presidente López Obrador, donde se le quitó la posibilidad de hacer donataria y el argumento del SAT entonces es que recibía dinero del extranjero. Pero, estas otras yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran. No es que el SAT me pregunte si le quita a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas", ha explicado.

Hacienda comunicó que había revocado desde enero la autorización de 100 asociaciones civiles que, en su mayoría, se encuentran haciendo nuevos trámites ante la institución para recuperarla; mientras que a 13 grupos les ha sido cancelado definitivamente el permiso. Esta decisión está vinculada a nuevas regulaciones fiscales que el Gobierno mexicano ha impuesto en los últimos años a las asociaciones civiles. Entre las organizaciones se encuentran el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, centros de investigación sobre política pública y desarrollo económico. También se encuentra el Ateneo Español de México, dedicado a la conservación del acervo y la memoria del exilio republicano; así como Mexicanos Primero, un centro dedicado al análisis de las políticas públicas sobre la educación en México. La lista también incluye a diversos centros de atención para adultos mayores e instituciones de filantropía. Entre las organizaciones que han perdido el permiso también está Abel Quezada A.C., una organización dedicada a resguardar la obra del afamado viñetista del siglo XX.

La medida del SAT ha sido criticada como un mecanismo represor para golpear el financiamiento de las organizaciones que evalúan y hacen de contrapeso al Gobierno. Sin embargo, Sheinbaum ha insistido en que no se trata de una decisión política de su Administración. “Cuando hay criterios técnicos, pues hay criterios técnicos”, ha zanjado. Amnistía Internacional ha denunciado que la decisión del fisco pone en riesgo la labor de las organizaciones y debilita la democracia en México. “No es un trámite menor: es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”, ha subrayado.