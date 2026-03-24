Los electricistas de San Luis Potosí aseguran que fueron capturados por un grupo criminal: “Iban a reclutarnos”

Uno de los siete electricistas desaparecidos y después localizados con vida en Matehuala, un municipio al norte de San Luis Potosí, ha asegurado este martes que ese día fueron interceptados por un grupo de criminales y trasladado a una casa de seguridad, donde permanecieron retenidos durante más de dos días. “Nos dijeron que [nos habían levantado] para reclutarnos. Imagino que para trabajar para ellos en obras de electricidad”, ha expuesto la víctima en una entrevista con el canal de televisión Milenio. El caso mantuvo en vilo al Estado norteño hasta el lunes, cuando los siete electricistas fueron hallados con vida. Por el caso, ha sido detenido este martes el director de Seguridad Pública de Matehuala, Jorge Eduardo Peña, a quien señalan de tener vínculos con el grupo criminal responsable del secuestro.

El entrevistado —del que no han revelado la identidad— ha explicado que fueron levantados con una furgoneta y que les vendaron y amarraron cuando los llevaron a la casa de seguridad. “Fue una experiencia muy crítica. Pensamos que no volveríamos a ver a nuestras familias”, ha apuntado. Peña, de acuerdo a las informaciones de los medios locales, ha sido arrestado con 52 bolsas de marihuana y tres bolsas de cristal.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó el lunes de que había desplegado a 600 agentes de seguridad para la búsqueda de los trabajadores. La movilización de las autoridades se produjo unas horas antes del hallazgo de los electricistas. “En la mañana [del lunes] nos dijeron que nos subiéramos al carro y nos liberaron”, ha expuesto la víctima entrevistada. Tras ser liberados, los desaparecidos caminaron hasta una caseta de cobro en Matehuala, desde donde pidieron auxilio y lograron ser resguardados por agentes de policía.

Ángel Pérez López, Miguel Ángel Pérez, Jaciel Zapata, Omar Godoy, Said Olvera, Celso López y Macario Torres son los nombres de los siete electricistas, originarios de Cárdenas, una localidad potosina ubicada a unas dos horas del lugar de la desaparición. La última comunicación de las familias con ellos ocurrió el pasado sábado, 21 de marzo, en la mañana. Los siete habían marchado rumbo a Matehuala el lunes 16 para realizar un trabajo. La alerta de la desaparición se produjo cuando un tercero, vinculado al trabajo con el grupo, informó de que había perdido contacto con ellos. Ni las autoridades estatales ni las municipales han dado a conocer por el momento las causas de la desaparición de los electricistas.

El socio que informó de la desaparición, del que no ha trascendido mayor información, intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal, pero el personal del Ministerio Público rehusó tomarle declaración debido a que deben ser los familiares directos los encargados de realizar el trámite, según recogieron los medios. Cerca de las nueve de la mañana del lunes, la Fiscalía especializada en derechos humanos de San Luis Potosí emitió las fichas de búsqueda.