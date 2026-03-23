La desaparición de siete electricistas mantiene en vilo a San Luis Potosí

El sábado fue el último día que se supo del paradero de los trabajadores, quienes se trasladaron de la ciudad de Cárdenas hacia Matehuala el 16 de marzo para cumplir un contrato

La desaparición de siete trabajadores vinculados al rubro de la electricidad tiene en vilo a San Luis Potosí. De acuerdo con la información difundida por familiares, amigos y grupos de búsqueda, el sábado 21 de marzo por la mañana fue la última vez que supieron de sus allegados antes de perder la comunicación. El grupo de obreros, originario de la ciudad de Cárdenas, se encontraba en el municipio de Matehuala por motivos laborales. La alerta se produjo cuando un tercero, que tiene vínculos de trabajo con el grupo, informó sobre su desaparición. Sin embargo, los parientes de los trabajadores han denunciado que las tareas de búsqueda por parte de las autoridades aún no han dado inicio.

Ángel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata, Omar Godoy, Said Olvera, Celso López y Macario Torres, en un rango de edad entre 20 y 38 años —todos originarios del municipio de Cárdenas—, partieron el lunes 16 de marzo rumbo a Matehuala para realizar un trabajo en esa ciudad. Según han dado a conocer sus familiares, durante la semana, el grupo se reportó y mantuvo contacto con sus allegados hasta el sábado 21 de marzo, cuando perdieron comunicación con ellos. “Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, expresó uno de los familiares.

Según han dado a conocer medios locales de San Luis Potosí, esta tercera persona, de la que no se ha revelado su identidad o qué tipo de vínculo tenía con los trabajadores, intentó sentar denuncia sobre la desaparición del grupo, pero personal de la Fiscalía de ese Estado se rehusó a tomar su declaración al ser este un procedimiento que tienen que realizar familiares directos, según dicta el protocolo. A las 9.00 de este lunes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitieron las fichas de búsqueda para los siete desaparecidos.

Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo. COMISIÓN DE BÚSQUEDA

Por su trabajo de electricidad para el rubro de construcción, el grupo solía recorrer con regularidad la zona media de San Luis Potosí y el altiplano. Entre los municipios de Cárdenas y Matehuala existe una distancia de casi 300 kilómetros. Estos se transportaron en una camioneta con todo su equipo y maquinaria para realizar su labor. Sus parientes los han descrito como personas trabajadoras, sin antecedentes ni vínculos con actividades ilícitas.

El colectivo de buscadoras Voz y Dignidad, encabezado por Edith Pérez, ha confirmado que ya acompaña a los familiares en el proceso y en la exigencia de acciones por parte de las autoridades. Aparte de las fichas de búsqueda, las autoridades oficiales no se han pronunciado aún sobre el caso ni tampoco han dado a conocer avances sobre su localización.