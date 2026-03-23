Jalisco remueve al titular del Sistema de Aguas en Guadalajara por la crisis de agua sucia que llega a los hogares

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha hecho oficial este lunes lo que se veía venir desde hace semanas, cuando los habitantes de la zona metropolitana de la capital, Guadalajara, denunciaron que el agua que llegaba a sus hogares salía turbia, con malos olores y texturas sospechosas. A la exigencia de la población, se sumaron las voces que desde el poder Legislativo comenzaron a pedir la salida del ingeniero Antonio Juárez Trueba, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), en medio del señalamiento por falta de respuestas ante la problemática. Lemus, sin embargo, ha anunciado su decisión tomando parte de la responsabilidad. “Aunque desde hace muchos años el Siapa vive una crisis institucional y de presupuesto, asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua”, escribió en sus redes.

La salida de Juárez Trueba sucede tras la falta de respuestas claras por parte de las autoridades de Guadalajara y del Gobierno del Estado a semanas de dudas y reclamos planteados por los habitantes. El funcionario había sostenido una reunión con vecinos afectados, el pasado 10 de marzo, en la que, de acuerdo con testimonios, les dijo que la institución no tenía los recursos suficientes y que las acciones para mejorar la situación tomarían años. “Lo que escuchamos nos preocupa. El propio director del Siapa manifestó que el organismo no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia actual con la rapidez que se requiere ni para realizar las obras necesarias que eviten que esta situación se repita”, dijo en entrevista a este periódico Sergio Garibi, uno de los integrantes del consejo vecinal Comunidad Americana. “El problema es que esto va a tomar mínimo, según el funcionario, dos o tres años, para que se asignen los recursos, luego se aprueben y se empiecen las obras”.

La remoción también sucede tras una encerrona en el congreso local, cuando el pasado 12 de marzo, ante la comisión de Hacienda, Juárez Trueba fue acusado de no dar resultados y de mantener una mala gestión al frente del Siapa en medio de una crisis que no es nueva para los habitantes de la zona metropolitana de la capital. El pasado 19 de marzo, el funcionario tenía que comparecer nuevamente ante el pleno del Congreso; sin embargo, canceló su participación.

Pese a los problemas históricos de este organismo intermunicipal, que es regulado por un marco legal estatal, por el Gobierno de Jalisco, el Congreso local, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por sus propios órganos internos de vigilancia, el cambio de dirección todavía genera dudas entre la población que critica el perfil técnico y especializado en la industria de la construcción y de obras públicas de su nuevo titular, el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda.

En su mensaje de este lunes, Lemus lo presentó como una de sus personas de confianza: “Es un profesional técnico con probada experiencia en proyectos estratégicos desde la Dirección de Obras Públicas del municipio de Zapopan, a quien conozco y con quien he trabajado desde hace más de diez años”.

El gobernador aseguró que Jáuregui Castañeda tendrá que solucionar pronto los problemas de calidad y de abastecimiento del agua que han vivido de manera constante los habitantes desde hace ya varios años. “Le he pedido recorrer las colonias y escuchar tanto a vecinos como a técnicos académicos para ejecutar el proyecto de reingeniería del sistema que se ha estado trabajando en los últimos meses”.

Consultados por este periódico en días pasados, los vecinos afectados contaron que, aunque trabajadores del Siapa se han encargado de solucionar los reportes que les llegan, es necesaria más colaboración de todas las autoridades: “Ellos [trabajadores del Siapa] mandan cuadrillas que van y limpian y desazolvan partes de la línea de distribución. La otra cosa que creo que es importante es que creo que ni los municipios ni el Estado han entrado a ayudarle al Siapa a hacer esa tarea de una manera más rápida, entendiendo este nivel de emergencia. Si todos los municipios hubieran puesto a colaborar con el Siapa y si el Gobierno del estado hubiera aprobado un presupuesto extraordinario, a lo mejor esto se hubiera resuelto antes. De fondo, son otras cosas las que se necesitan hacer”, dio Garibi.

Al respecto, el propio Lemus dijo: “El Siapa es un organismo intermunicipal. Y aquí, nadie se puede hacer a un lado”. Entre los proyectos anunciados por el gobernador, que recibirán atención y presupuesto, están el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de la red de plantas potabilizadoras.