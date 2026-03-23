El Auditorio Telmex prohíbe la entrada de camisetas de fútbol al concierto de Los Fabulosos Cadillacs

La gran sala de conciertos de Guadalajara, en Jalisco, no ha aclarado la razón de la decisión. Algunas de las canciones de la agrupación argentina son utilizadas por los hinchas de los clubes para animar a sus jugadores

El Auditorio Telmex, una de las grandes salas de conciertos de Guadalajara, en Jalisco, ha prohibido la entrada con camisetas de fútbol a los asistentes del concierto de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs del próximo miércoles. “No se permitirá el ingreso con playeras de fútbol. Tómalo en cuenta al preparar tu outfit y así evitar cualquier inconveniente en el acceso. En caso de incumplimiento, se negará el acceso sin posibilidad de reembolso“, ha expuesto la sala en un comunicado compartido en redes este lunes, en el que no revelan más información acerca de la decisión.

Algunas canciones de la agrupación han sido adoptadas por las barras bravas de los grandes clubes de Argentina, que adoptan y versionan los cantos aprovechando los ritmos de la música. Una de esas canciones es Matador, donde la afición aplica algunas de sus partes (“¡matador, matador!”) para corear los nombres de los clubes o de los jugadores. Esa tendencia ha cruzado la frontera en los últimos años y las aficiones de los equipos mexicanos también han adoptado el ejemplo.

La decisión del Auditorio Telmex llega en un momento pujante para las camisetas de fútbol, que en los últimos años han tomado un fuerte auge impulsado por la moda vintage o por su recurrencia en eventos como los festivales veraniegos. Las organizaciones de esos festivales o las marcas de moda rápida también han impulsado la difusión de la tendencia por los jerseys, que han llevado a que clubes como el FC Barcelona reediten algunas de sus camisetas históricas.

Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas latinoamericanas, son viejos conocidos para el público mexicano. Su concierto en el Zócalo de Ciudad de México, la gran plaza de Latinoamérica, en junio de 2023 logró por entonces un récord de asistencia, al convocar a 300.000 personas (a comienzos de marzo, Shakira rompió el precedente con 400.000 personas). Además del concierto del miércoles en Guadalajara, la agrupación argentina también tiene en su calendario la fecha del Tecate Pal Norte (el próximo sábado en Monterrey) y el Festival Cultural de Zacatecas (en Zacatecas, el domingo).

El Auditorio Telmex ha pasado por algunas otras polémicas. Una de las últimas más sonadas ocurrió tras el concierto de Los Alegres del Barranco en marzo del año pasado, cuando la banda norteña proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras cantaban El del palenque, un narcocorrido apologético sobre su figura. Esa escena desembocó en una gran crisis para el género mexicano, siempre bajo los focos de la polémica por sus violentos contenidos.