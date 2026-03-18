México captura en Polanco a uno de los asesinos del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

El secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, ha informado este miércoles de la detención de Juan Carlos Montero Mestre —cuyo nombre real es Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor—, buscado en Colombia y Ecuador por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en Quito. “Cuenta con ficha roja de la Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio”, ha detallado el titular, quien ha descrito al detenido como un objetivo prioritario. Lobo Menor fue detenido en Polanco con el apoyo de la policía colombiana y será extraditado a Bogotá.

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, ha detallado que Lobo Menor tenía una orden de captura por el asesinato de Villacincencio, ocurrido hace tres años cuando la mayoría de las encuestas le situaban en cuarta o quinta posición entre los ocho contrincantes para suceder a Guillermo Lasso. “Consiguió papeles falsos con identidad colombiana y pretendía huir a México”, ha asegurado el ministro, quien ha prometido que se judicializará su caso en cuanto llegue a suelo colombiano. “Luego de dos meses de investigación y seguimiento por parte de nuestras entidades, en trabajo coordinado con la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y nuestra Policía Nacional, así como migración México se capturó a este sujeto”, ha indicado.

El Gabinete de Seguridad México ha señalado que recibieron el aviso de la llegada de Lobo Menor al país, y gracias a la colaboración en inteligencia con Colombia pudieron seguirle el rastro hasta la colonia Polanco, en la capital, una zona adinerada rodeada de restaurantes y oficinas. Allí se desplegó un operativo de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina y equipos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto al Instituto Nacional de Migración. El sospechoso se identificó como ciudadano colombiano, llamado Juan Carlos Montero Mestre. Sin embargo, la Fiscalía General de la República de México ha precisado en un comunicado que las autoridades sudamericanas señalan que el detenido “podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales”, líder del grupo criminal Los Lobos. “Dicho individuo se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano”, han añadido.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este mismo miércoles en su cuenta de X que la captura de Aguilar Morales se había producido con la ayuda de la Policía colombiana, después de que las autoridades sudamericanas le habían seguido la pista en las ciudades de Medellín a Itagüí. El mandatario lo calificó como “uno de los asesinos más grandes del mundo”, además de ser uno de los criminales más buscados de Ecuador, y le atribuyó vínculos tanto con los carteles mexicanos como con Iván Mordisco, el principal enemigo público en Colombia, líder de una de las facciones disidentes que se apartaron del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Petro ha enfatizado que Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y que su captura “constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional”, además de ratificar “la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”.

Tras el asesinato del candidato presidencial, cuyo lema de campaña era combatir la corrupción bajo el lema Es tiempo de valientes, el tirador falleció en el enfrentamiento con las autoridades y siete sospechosos de nacionalidad colombiana fueron detenidos. Todos ellos fueron asesinados dos meses después en dos cárceles de Ecuador. Sus cuerpos aparecieron ahorcados a poco más de una semana de que se celebrase la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Justo unos días antes, Estados Unidos —por primera vez en Ecuador— ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el crimen del candidato y un millón extra por cualquier dato que identifique y localice a “individuos que ocupen un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio de Villavicencio”.

El operativo se produce justo en medio de una delicada crisis en las relaciones entre Bogotá y Quito, que se arrastra desde enero y ha escalado esta semana tras un cruce de acusaciones sin precedentes entre Petro y su homólogo Daniel Noboa. El colombiano denunció el lunes que su país está siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano y Noboa le respondió que eso era “falso”. El deterioro de las relaciones ha sido palpable desde comienzos de año, cuando Ecuador impuso inesperadamente aranceles extraordinarios a los productos colombianos y abrió una guerra comercial por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de seguridad. Petro incluso ha llegado a pedir la mediación de Estados Unidos.