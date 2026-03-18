La Fiscalía detiene en Ciudad de México a otra mujer vinculada al Tren de Aragua

El cerco de las autoridades sobre los miembros del Tren de Aragua en Ciudad de México ha dejado una nueva detención en la capital, la de otra mujer vinculada a la banda criminal venezolana. La Secretaría de Seguridad ha informado que la detenida, identificada como Yorbelis ‘N’, alias La Maracucha, está acusada de trata de personas, delincuencia organizada, cobro de piso, narcotráfico y captación de víctimas para explotación sexual, una de las principales actividades económicas de la organización en la ciudad.

Los investigadores de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México comenzaron las pesquisas el año pasado. Siguieron el rastro de La Maracucha hasta la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital, donde finalmente fue detenida por agentes federales en colaboración con las fuerzas de Seguridad capitalinas. Las autoridades identifican a Yorbelis ‘N’ como integrante del Tren de Aragua, la banda criminal originaria de Venezuela que ha extendido sus tentáculos a diversos países de Latinoamérica. Su abanico de actividades criminales abarca el secuestro, la extorsión, el control de las rutas y mercados de venta de drogas y la trata de personas. Esta última, una de sus principales fuentes de ingresos en Ciudad de México, bajo una alianza con la mafia local La Unión Tepito.

A principios de año, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció la detención de media docena de integrantes de esta banda, también en Ciudad de México, en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. El operativo de la Fiscalía con apoyo de la Guardia Nacional consiguió capturar a Lesli Valeri Flores Arrieta, de 40 años, encargada del cobro de las actividades de la explotación sexual y de controlar a las mujeres víctimas de su red, así como de gestionar las ganancias de distribución de droga. Ella era, además, el enlace con la Unión Tepito. Además de metanfetamina y marihuana, Arrieta llevaba encima una libreta con los nombres de las mujeres que trabajaban en Sullivan y Revolución y las cantidades de derecho de piso que les cobraba. Unos meses antes, García Harfuch dio a conocer la detención de uno de los cabecillas de la banda venezolana en México junto a dos de sus operadores cercanos, todos ellos con acusaciones de trata de personas, venta de drogas, secuestro, extorsión y delincuencia organizada.

Ahora, el Gabinete de Seguridad asegura que esas detenciones permitieron trazar la ruta de las investigaciones para realizar nuevos cateos de viviendas, hacer verificaciones administrativas y dar con el paradero de La Maracucha, la última integrante de la banda en caer, que hace más patente la presencia del grupo venezolano en México.