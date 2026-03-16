La Fiscalía mexicana reconoce que dejó sin reguardo el terreno en el que se escondió El Mencho

La Fiscalía General de la República de México (FGR) ha admitido este lunes que el terreno en el que resultó herido —horas después terminó por morir— Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quedó sin resguardo tras el operativo de captura del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. En un comunicado, el Ministerio Público ha reconocido que “existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos”, y ha justificado la falta de aseguramiento de la zona, en una lujosa urbanización del pueblo de Tapalpa, en el Estado occidental de Jalisco, porque no existían “condiciones mínimas de seguridad” tras el fuerte enfrentamiento entre militares y narcotraficantes. En ese sentido, la FGR ha advertido que la escena de la batalla campal fue “alterada” y “contaminada” por personas que entraron sin autorización.

El Ministerio Público también ha admitido que “no puede determinar si los objetos” que se encontraban en las cabañas en las que se ocultaba El Mencho “efectivamente se hallaban ahí” antes de la llegada de los militares en el operativo del pasado 22 de febrero. La FGR ha explicado que solamente realizó el aseguramiento del lugar “hasta que la situación” quedó controlada y tras el fallecimiento de decenas de muertos, criminales incluidos. EL PAÍS pudo acreditar, tres días después del tiroteo, que el complejo de descanso en el que se escondía el capo del narco se encontraba con las puertas abiertas, sin protección federal ni estatal.

Varios medios han publicado información detallada a partir de documentos y elementos que fueron encontrados en la escena, como varias fotografías o presuntos listados de pagos a colaboradores del Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que parece haber motivado el comunicado de esta mañana, tres semanas después de los hechos. Además, la dependencia ha dicho que abrió una investigación para determinar si alguna autoridad incurrió en responsabilidades por los errores en el aseguramiento de la casa en la que se resguardaba el líder criminal en el fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco.

El resguardo de la finca donde fue capturado El Mencho correspondía a las fiscalías, estatal y federal, según han dicho las autoridades militares que participaron en el operativo, que en las últimas semanas se han deslindado del acceso de personas ajenas a la investigación. La fiscalía ha dicho esta mañana que ese operativo tenía como principal objetivo la captura del líder del grupo delictivo, sin aclarar por qué se permitió el acceso a decenas de personas en los días posteriores al enfrentamiento que derivó en el abatimiento del Mencho. “La investigación y las acciones operativas realizadas por esta institución se conducen bajo los principios de honestidad, lealtad, profesionalismo, honradez, eficiencia y eficacia, así como con estricto apego a la legalidad”, ha añadido la dependencia.