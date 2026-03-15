La debacle del Chucky Lozano: sin minutos de juego, con un contrato millonario y casi fuera del Mundial

El extremo mexicano ha sido apartado del San Diego FC tras una discusión con su director técnico y su negativa a hallar un nuevo club ha condicionado sus posibilidades de representar al Tri en la Copa del Mundo

Hirving Chucky Lozano llegó a la Major League Soccer (MLS, la liga de fútbol estadounidense) con la vitola de estrella. En 2024, tras un paso de siete años por las ligas de Italia y Países Bajos, con altas y bajas, el entonces recién fundado San Diego FC lo eligió como su buque insignia para encabezar su nuevo proyecto deportivo. Para el jugador, nacido en Ciudad de México y formado en el Pachuca, la puerta que un magnate egipcio y una tribu indígena, propietarios de su equipo, le abrieron era una oportunidad para reencontrarse con su mejor fútbol y para que pueda volver a enfundarse el uniforme de la selección nacional de México. Sin embargo, el idilio duró menos de una temporada. Problemas con la dirección técnica lo apartaron del conjunto y no ha contado con minutos de juego desde el pasado noviembre. Con un contrato millonario por cuatro años con un valor potencial de más de 30 millones de dólares sobre la mesa, el atacante no ha dado su brazo a torcer en busca de un nuevo equipo. A sus 30, atraviesa por un futuro incierto y podría estar viendo pasar su última oportunidad para acudir a una cita mundialista.

El San Diego FC apostó a su proyecto incluyendo a Tyler Heaps como director deportivo, con experiencia en la MLS y en el Mónaco de Francia. Para dirigir su flota, eligieron a Mikey Varas, quien condujo a la categoría sub-20 y la mayor varonil de la selección nacional de EE UU. Lozano, que se coronó dos veces con el PSV en Países Bajos y que formó parte del histórico Napoli que reconquistó el Scudetto en Italia tras 33 años, fue elegido como el primer jugador designado en la historia del equipo, una regla que permite a cada equipo contratar hasta tres futbolistas cuyos salarios y costos de transferencia exceden el tope salarial de la liga, sin que esto afecte el presupuesto general.

Conocido gracias a su capacidad de desequilibrar en el ataque gracias a su explosivo estilo y velocidad, San Diego pagó 12 millones de dólares al PSV para fichar al Chucky y, según información de medios deportivos en California, le ofreció un contrato que se calcula en más de 30 millones de dólares por cuatro temporadas. Como sucedió con el delantero Carlos Vela cuando en 2017 anunció que abandonaría la Real Sociedad, en España, para unirse al LAFC, también de la MLS, se esperaba que Lozano se convirtiera en el rostro del cuarto equipo del Estado de California.

Sin embargo, algo se quebró entre el equipo y el jugador el 4 de octubre de 2025 durante un encuentro liguero contra el Houston Dynamo. Con un tanto en contra al finalizar el medio tiempo, Varas sustituyó al Chucky, quien le reclamó a su entrenador duramente, según contaron fuentes al interior del club al medio ESPN. El equipo logró revertir el resultado (4-1) sin el mexicano en la cancha y su reacción hizo eco entre sus compañeros y el cuerpo técnico, que no vieron con buenos ojos su desplante.

Al filtrarse el enfrentamiento en los camerinos, Lozano publicó una disculpa en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el altercado dejó al lateral fuera de la alineación en dos jornadas, incluyendo el primer partido de la fase eliminatoria post temporada regular de San Diego, antes de regresar en noviembre. Su última aparición con el equipo fue el 29 de noviembre, cuando entró como suplente en la derrota por 3-1 contra los Vancouver Whitecaps.

Cuando se presentó a la plantilla de San Diego FC para la temporada 2026, el club ratificó su decisión y no incluyó Lozano, quien fue el quinto jugador con mayores ingresos de la liga la temporada pasada en sus eventos promocionales. “Como club, y eso parte desde los dueños hacia abajo, decidimos que lo mejor para Hirving y para nuestro proyecto es que no forme parte de nuestros planes”, dijo Varas en una entrevista con medios locales. “Le hicimos muy claro ese punto a él y a sus representantes. Y eso no cambiará”, recalcó.

Tampoco le han ayudado las declaraciones de su hermano Bryan Lozano. “En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso [Genaro, el entrenador entre 2019 y 2021] y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran”, declaró en febrero pasado a ESPN.

Lozano, a quien le veían un futuro prometedor tras anotar el sorprendente gol que le dio la victoria a México contra Alemania en el Mundial de 2018, ha quedado en un limbo en su carrera, pero no por falta de voluntad de su equipo para encontrarle un nuevo destino, sino por una cláusula en su contrato que le otorga la decisión final sobre su destino. Con el mercado de fichajes cerrado en Europa y México, el Chucky tiene los días contados para encontrar un nuevo equipo.

Las únicas opciones que le quedan sobre la mesa son cambiarse a otro equipo en la MLS, ya que su periodo de transferencias cierra el 26 de marzo. La otra alternativa sería obtener la carta de libertad del San Diego FC para que pueda firmar por cualquier otro conjunto del mundo. Las ofertas no le han faltado a Lozano. Sin embargo, según han filtrado distintos medios de comunicación, ninguno le ofrece la misma cantidad de salario que su actual equipo. Juegue o no, tiene contrato y el San Diego FC le continúa pagando.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ha condicionado el regreso de Lozano al Tri de cara al Mundial, señalando que necesita verlo con mayor actividad física y futbolística. Aunque Aguirre no le ha cerrado la puerta de forma definitiva, ha sido enfático en que la titularidad y los minutos en su club son cruciales para ser considerado. Con aproximadamente dos semanas antes de que el mercado de fichajes de la MLS cierre y a menos de 90 días para el inicio de la Copa del Mundo, el Chucky tiene el tiempo en su contra y podría estar viendo pasar por última vez el tren para representar a México.