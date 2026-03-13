El Gobierno reaviva con una serie de operativos la eterna batalla entre taxistas y las ‘apps’ de transporte

La Guardia Nacional ha iniciado controles en el aeropuerto de Ciudad de México para evitar la presencia de choferes de Uber y DiDi, empresas a las que el Grupo Aeroportuario Marina considera como “servicios irregulares”

A menos de 90 días para la realización del Mundial y la llegada de miles de visitantes a México, la avenida Capitán Carlos León, que da acceso a las diferentes terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM), se ha convertido en un campo de batalla legal entre los sindicatos de taxistas y las aplicaciones de servicio de transporte. El ingreso, la presencia y el servicio de plataformas como Uber o DiDi no son permitidos en los predios de la principal terminal aérea de la capital mexicana, o al menos así lo ha determinado el Grupo Aeroportuario Marina, institución a cargo de la instalación. Por esta razón, según han dado a conocer este jueves a través de un comunicado en la red social X, la Guardia Nacional ha comenzado con los operativos de control a fin de evitar la operación de “servicios irregulares” de transportación terrestre, esto con el objetivo, según detalla la publicación, de garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad.

La disputa legal, que aunque data de 2022, ha vuelto a emerger este miércoles en inmediaciones del AICM, con el bloqueo de vías realizado por casi un centenar de taxistas en señal de protesta ante la competencia “desleal” de las plataformas como Uber o DiDi. En su convocatoria, que circuló el martes por las redes, han reclamado “la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las autoridades del aeropuerto”, a quienes responsabilizan de permitir que las aplicaciones operen dentro de áreas donde la normativa lo prohíbe. También señalaron al Senado y a la Cámara de Diputados por “hacer un traje a la medida” al impulsar iniciativas para las plataformas.

Tras una reunión entre las autoridades del Grupo Aeroportuario Marina y los taxistas, con el compromiso de realizar controles periódicos a las plataformas a cargo de la Guardia Nacional, se levantaron las medidas de presión. Sin embargo, los choferes autorizados por el AICM manifestaron sentirse poco satisfechos con la resolución y aseguraron que vigilarán la operación de las apps en los hangares o las protestas seguirán incluso hasta la Copa del Mundo. “No basta con que la Guardia Nacional nos diga que va a empezar operativos mañana”, dijo un conductor, “queremos que sea permanente y que quede por escrito”.

Los operativos que la Guardia Nacional ha realizado este jueves en la Terminal 1 del AICM han sido intermitentes. De acuerdo con las imágenes de medios locales que han dado seguimiento a los controles, de momento solo se han emitido amonestaciones verbales. Sin embargo, un conductor de Uber ha dado a conocer que se le ha informado que a partir de este viernes se les retirará la tarjeta de circulación o incluso el vehículo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho este jueves, durante su conferencia matutina, que se tiene que llegar a un acuerdo. “Esos taxistas pagan derecho por estar ahí. En cambio, las plataformas digitales no. Entonces reclaman: ‘¿Por qué, si nosotros pagamos por estar aquí, van a tener la misma condición los que llegan sin pagar?’. Es un argumento válido. Lo que el aeropuerto está planteando es poner un espacio más alejado donde puedan llegar las plataformas de forma segura, a la par de la comodidad para quien quiera tomar un taxi de forma directa saliendo de la terminal”, ha manifestado la mandataria.

El grupo de taxistas bloqueó el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto, el 11 de marzo. Madla Hartz (EFE)

DiDi, a través de un comunicado, ha reconocido el interés del Gobierno federal y de los estatales por atender los retos de movilidad que enfrentan los aeropuertos del país de cara al Mundial, pero que las soluciones propuestas no parten de un análisis integral, que incluya elementos técnicos y operativos, que valore y dimensione adecuadamente las necesidades reales de movilidad. “Para construir soluciones eficaces y centradas en el usuario, resulta indispensable incorporar en el análisis a todos los actores involucrados en el ecosistema de movilidad, incluidas las plataformas tecnológicas. [...] Si bien es cierto que el contexto del Mundial hace más urgente el atender los retos de movilidad en aeropuertos, es importante impulsar una solución de largo plazo que permita construir una regulación innovadora y moderna para tener una operación clara, transparente y eficiente en los aeropuertos del país”, detalla el documento.

En Guadalajara, otra de las sedes mundialistas, se ha anunciado que se habilitará un terreno contiguo al aeropuerto para que vehículos de plataforma o taxis de aplicación puedan operar legalmente. El proyecto será edificado en un predio sobre la carretera a Chapala, que se encuentra a poco más de 1 kilómetro de distancia de las instalaciones aeroportuarias. Para solucionar el conflicto de jurisdicción en territorio federal, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ha dicho que se habilitará un servicio de transporte, “tipo camioncito”, que trasladará a los usuarios directamente desde la terminal hasta el nuevo espacio.

Sin embargo, Sheinbaum ha dicho que los taxistas tienen que moderar sus tarifas para beneficiar a los usuarios, porque “sale uno y le cobran 4.000 pesos. No solo aquí, también en Cancún y en otros aeropuertos”. “Se va a solucionar con diálogo”, ha enfatizado. Un taxista, presente este miércoles durante las protestas, dijo a un canal televisivo que los usuarios que quieran contratar el servicio de Uber están en su libertad de hacerlo, pero en Circuito Interior o en el barrio Peñón de los Baños, fuera del polígono federal, ambos puntos a aproximadamente dos kilómetros de caminata desde la terminal más cercana del AICM.

“Tú decides, pero toma en cuenta la garantía y seguridad que nosotros te damos. Somos personal capacitado y unidades identificadas. No puede ser que priorices la economía por encima de tu seguridad. Entiendan, nosotros no podemos competir con los precios de ellos [las apps de transporte] porque tenemos que pagar contraprestación al aeropuerto mes con mes y no es una cantidad muy barata que digamos. Tenemos que pagar un tarjetón, otro de identificación aeroportuaria, cosa que los DiDi y Uber no hacen. Tenemos que pagar nuestra licencia federal, un certificado de salud”, afirmó el mismo taxista.

La directora de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, ha señalado en una entrevista radiofónica que usuarios y conductores pueden seguir utilizando la aplicación. La ejecutiva ha recalcado que la empresa cuenta con resoluciones judiciales que le permiten operar en el aeropuerto y que existe una suspensión que prohíbe detenciones arbitrarias contra conductores por parte de la Guardia Nacional.

Uber, a través de un comunicado, afirma que se ampara en una resolución de octubre pasado que ordena a la Guardia Nacional la suspensión definitiva contra detenciones arbitrarias a sus conductores durante operativos realizados en terminales aéreas. Mientras la empresa sostiene que la resolución protege a los conductores y les permite continuar operando sin ser detenidos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dice que la app de transporte no tiene autorización formal para prestar servicio dentro de los aeropuertos, incluido el AICM. La lectura que hace la SICT es que el amparo únicamente evita que se realicen detenciones arbitrarias, pero no modifica la normativa que regula al transporte en las terminales aéreas.

La multa para conductores de plataformas que recojan pasaje en zonas federales de los aeropuertos en México se estableció hasta 43.000 pesos, según la normativa que estaba vigente antes del reciente amparo que suspende las sanciones definitivamente, según argumentan las empresas. Sin un panorama claro respecto a los servicios de movilidad en los aeropuertos, todo indica que los taxistas y los servicios de transporte a través de apps seguirán en pie de lucha.