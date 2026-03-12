Detenido en Sinaloa uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Nuevo gesto del Gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han capturado este jueves a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, en Culiacán, Sinaloa, según ha confirmado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en un breve comunicado en redes. Ramírez Jr. estuvo prófugo desde hace casi tres años, perseguido por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres a finales de mayo de 2023. Las autoridades estadounidenses ofrecían un millón de dólares por información que llevara a su captura.

El detenido aterrizó en la mañana de este mismo jueves en Seattle, donde pasó a disposición del Departamento de Policía de Federal Way, según adelantó el director del FBI, Kash Patel. “Este es otro objetivo de alto valor muy buscado capturado bajo el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia del presidente Trump”, ha expuesto Patel, en un mensaje en el que atribuye el arresto a Washington. El secretario de Seguridad mexicano ha expuesto que la captura se realizó “como parte de los mecanismos de cooperación internacional” y ha resaltado que fue realizada por agentes de la Secretaría de Defensa en coordinación con los de la de Marina, la Fiscalía General, la Guardia Nacional, su Secretaría y el Instituto Nacional de Migración.

El 21 de mayo de 2023 fue el día clave para que el de Ramírez Jr. Se convirtiera en uno de los nombres más sonados entre las autoridades estadounidenses. El FBI apuntaqueel hombre, de34 años,podría haberpartivipadoen el asesinato de dos mujeres en un bar de Washington, en el que otra persona fue herida por los balazos. Tras ese homicidio, el ahora detenido huyó aArizonay el 23 de mayo cruzó la frontera a Tijuana. Untribunal de Washingtonemitiola orden de arresto contra él un día después. En noviembre de 2025, las autoridades emitieron una orden federalde arresto, tras ser acusado de huida ilegal para evitar el proceso.

La cooperación en la captura de Ramírez Jr. es el último golpe conjunto entre los dos países, que han vivido una tensa relación desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a inicios del año pasado. El presidente republicano ha mantenido un fuerte enfoque en la lucha contra el crimen organizado quienes, ha defendido a menudo, controlan el país. La Administración de Sheinbaum ha tratado de rebatir las críticas desde el inicio presentando fuertes cifras de descenso del crimen y ejecutando capturas de grandes criminales. La más mediática fue la operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación a finales de febrero.