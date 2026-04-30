Carta a mi hijo con discapacidad: lo importante no es garantizar el futuro, sino llenar de sentido el presente

La vida enseña que lo esencial no está en lo que se le suele dar mayor importancia, sino en las cosas pequeñas, en los gestos del día a día, en las muestras de cariño, en esos pequeños placeres que no se valoran hasta que se pierden

Querido Alvarete,

¿Soy el único que se ha preguntado por qué Aladdín, en lugar de dar la lámpara mágica a Jasmín para que tuviera la oportunidad de pedir tres deseos más, entre ellos el de convertirlo en príncipe y así garantizarse poder estar juntos, decide liberar al genio, poniendo así en peligro su felicidad? Hace unos ocho años fui a visitar la Fundación Vianorte-Laguna por trabajo. En ella se atiende a pacientes, tanto adultos como niños, con enfermedades en fase avanzada o terminal o con deterioros cognitivos. La verdad es que inicialmente no me atraía mucho la idea; me parecía una realidad muy dura de contemplar.

Durante la visita nos explicaron todo lo que hacían. Recuerdo que me impactó especialmente la parte de cuidados paliativos a niños. Me impresionó ver el cariño con el que los trataban. También recuerdo a una enfermera que quería unas gafas de realidad virtual para intentar, de alguna manera, sacar a los niños de allí. Al terminar la visita, me invitaron a un aperitivo. Me hizo ilusión porque me encontré con un antiguo profesor, Ignacio López Jurado, que estaba trabajando allí. Lo recuerdo con mucho cariño porque siempre que veía a mi madre preocupada por mí (le generaba muchos dolores de cabeza), él le decía que no lo hiciera, que iba a triunfar en la vida, y ella se quedaba tranquila. Está claro que no se podría ganar la vida como vidente, pero era un gran profesor que transmitía tranquilidad, que era lo más importante.

En un momento dado les pregunté si a todos los que iban a visitarlos lo trataban así de bien y los invitaban a un aperitivo. Se rieron y me dijeron que era lo mínimo que podían hacer con el hijo de José Luis. Fue entonces cuando me enteré de que tu Grandpa había sido patrono de la fundación que dio origen a ese maravilloso centro que ayuda a tantas personas. Cuántas lecciones aprendí de ese secreto.

Pues bien, el otro día tuve que volver… y no para tomarme un aperitivo. Una amiga está ingresada luchando contra un maldito cáncer. Con María tengo el tipo de amistad en la que no necesitas hablar o escribir para saber que está ahí. Coincidimos hace ya unos 24 años, cuando ambos trabajábamos en el IESE. Ella era la responsable de la biblioteca. Cada vez que alguien tenía un problema para localizar una fuente o una información, acudía a ella. Era como una especie de ChatGPT de la época. Así que puedes imaginarte que pasaba mucho tiempo en la biblioteca.

Yo me fui a trabajar a otros sitios, pero cada vez que necesitaba encontrar algo complicado, allí volvía. Recuerdo mis primeros años haciendo M&A —un master sobre fusiones y adquisiciones de ámbito global—, la cantidad de cosas que encontraba —que nadie más encontraba— gracias a ella. Cada vez que iba al IESE, siempre bajaba a saludarla. Y allí estaba ella, con esa sonrisa tan suya, porque sonríe más con los ojos que con la boca. El otro día volví. Bajé a saludarla… y no la encontré. Me extrañó. Pregunté. Y me enteré de lo que ocurría. Así que fui a visitarla a Laguna. Me recibió con la misma sonrisa de siempre. No paraba de preguntarme por ti, por cómo estabas. Se disculpó por no haberme escrito, interesándose por ti. Cuando, por fin, pude preguntarle cómo estaba, me dijo que muy bien.

Me contó que el otro día había sido su cumpleaños y que le habían dejado organizar una comida con su familia en la terraza del centro. Me habló del solomillo con ensalada de burrata que se tomó y de lo rico que estaba. Me dijo que era curioso cómo la mente ahora disfrutaba de las pequeñas cosas a las que antes no daba importancia. Me puso como ejemplo el pescado que le hacían allí: “Mira que es complicado hacer bien el pescado… Pues aquí lo hacen fenomenal”. Me decía que la trataban estupendamente, que le tenían enchufe. También me contaba cómo sus compañeras del trabajo estaban superatentas y cómo no paraban de ir a verla. Y me dijo, muy orgullosa, que dos de ellas se habían hecho voluntarias en el centro, para poder verla más a menudo sin tener que pedir permiso.

Álvaro y Alvarete en una excursión: “La vida no siempre es lo que imaginamos, pero siempre nos sorprende con pequeños regalos”.

Me enseñó los libros que se estaba leyendo. Y me dijo que no dejaba de comprar todos los que yo publicaba, que era su manera de ayudar a la Fundación Ava, ya que no podía hacerlo de otra forma. Mientras hablábamos, la llamaban sus hermanos. Estaban aprovechando esos días de Semana Santa para ir al puerto. Querían hacerle un directo al lado del faro, para que ella pudiera vivirlo de alguna manera. Pero ella no quería cogerles en ese momento, pues quería que desconectaran: “Les van a venir bien estos días de Semana Santa”. Tenía la habitación empapelada de amor: fotos, dibujos, flores. Se puede decir, sin miedo, que ha triunfado en la vida. Que ha conseguido lo más complicado: sembrar y recoger amor.

Cuando iba de camino, esperaba encontrármela hundida, triste, quejosa de su mala suerte. Pero más bien me encontré todo lo contrario: vi a una persona sonriente, agradecida a la vida, orgullosa de su familia, de cómo la cuidaban y la querían, y de lo afortunada que era por tener tan buenas amigas.

Me fui con una mezcla de sensaciones. Por un lado, como no puede ser de otra manera, triste por una amiga. Por otro, en cierto modo recompuesto al ver su valentía, su entereza, su fuerza al seguir luchando con la cabeza alta… Sin duda, ayuda tener fe, saber que le espera una vida mejor, pero no todas las personas con fe tienen su entereza ante la enfermedad. Y creo que la gran diferencia es que ella sabe que está triunfando porque está dejando huella.

Una vez más, la vida nos enseña que lo importante no está en lo que solemos dar mayor importancia. Está en las cosas pequeñas, en los gestos del día a día, en las muestras de cariño, en esos pequeños placeres que no valoramos hasta que los perdemos. Eso me recuerda tantas cosas que he tenido que dejar de hacer, que antes no valoraba, que daba por supuestas y que ahora echo tanto de menos. Y cuando veo que tanta gente las hace por inercia, sin darles la menor importancia, sin darse cuenta de lo que valen, me pregunto si son conscientes de lo afortunados que son. Y no lo son.

Espero que el ejemplo de María nos enseñe a todos que, no por mirar el horizonte, nos perdamos lo que tenemos en la palma de nuestras manos. Quizá Aladdín no se equivocó. Quizá entendió algo que a nosotros nos cuesta mucho más aprender: que la felicidad no se asegura con deseos, sino con la forma en la que vives. Que lo importante no es garantizar el futuro, sino llenar de sentido el presente. Como María. Y eso, Alvarete, no hay genio que pueda concederlo.

Te quiero,

Papá.