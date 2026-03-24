10 álbumes ilustrados para hablar con los hijos sobre el autismo, la escuela o el aburrimiento
Novedades literarias para niños de hasta 10 años que abren una puerta al diálogo intergeneracional al abordar temas como la situación de los exiliados y refugiados palestinos o sucesos históricos que prendieron la mecha de la lucha feminista
El formato álbum ilustrado ofrece a los creadores —escritores e ilustradores— un soporte ideal para tratar infinidad de temas desde una multitud de enfoques, también con la mirada puesta en niños y niñas y en adolescentes. Los 10 álbumes de esta selección, todos ellos de publicación reciente, son una buena muestra de ello.
Entre los títulos seleccionados, para pequeños lectores entre los 4 y 10 años, algunos están más claramente enfocados al público infantil, y abordan temas como la amistad o la frustración que siempre acompaña a las expectativas no cumplidas (aunque de esto también saben bastante los adultos). Pero también hay títulos con diferentes capas de lectura y que abren puertas al diálogo intergeneracional al tratar temas como la situación de los exiliados y refugiados palestinos o sucesos históricos que prendieron la mecha de la lucha feminista; o al acercarse de forma tan original como poética a condiciones como el autismo o a problemas de la sociedad actual como la falta de tiempo.
El ilustrador portugués André Letria creó en 2004 a dos personajes, un zorro y una gallina, que han sido todo un éxito en Portugal; incluso han protagonizado una serie de animación. Ahora, de la mano de Ricardo Henriques, Letria retoma a su peculiar pareja en este álbum ilustrado en el que a los protagonistas les sorprende la aparición de un objeto gigante difícil de identificar. Con poco texto y gran expresividad de los personajes, a los que se van incorporando con mucho sentido del humor diversos secundarios, Letria y Henriques conciben un álbum pausado, que deja espacio al silencio, y que reivindica el asombro y la capacidad para hacerse preguntas y también, como descubrirán Foxi & Meg, la paciencia para encontrar la respuesta.
Ha llegado el día del cumpleaños de Bridget, pero, al parecer, ninguno de sus amigos estará disponible para acompañarla en su celebración. Y es que, por un motivo u otro, todas y todos están muy liados. Estirando el recurso de la exageración, hasta hacer que roce el absurdo, Oliver Jeffers (traducción de Antonio Díaz Pérez) ofrece una nueva muestra de su genialidad para poner sobre la mesa uno de los grandes males de nuestra sociedad en el que con toda seguridad se verán reflejados muchos adultos: la permanente sensación de falta de tiempo, muchas veces debida a esa necesidad de estar haciendo siempre algo —por inútil que sea ese algo— por encima de dedicar tiempo a lo verdaderamente importante. Por suerte para Bridget, los niños protagonistas de esta inteligente fábula infantil cargada de sentido del humor se acordarán a tiempo del cumpleaños de su amiga y se “liarán” por la mejor de las causas: la celebración de la amistad.
El autor francés Adrien Parlange (traducción de Juana Inés Dehesa) ha creado un álbum preciosista, que desde la más absoluta sencillez gráfica —todo parte de una roca solitaria expuesta al sol abrasador— es capaz de reflejar de forma extraordinaria el movimiento del sol a través de la sombra creada por la roca y por los personajes que se acercan a ella. Y es que a esa roca llega una niña buscando escapar del sol. Y luego un zorro, una serpiente, un conejo, una liebre, un erizo… A través de la acumulación de personajes, y con apenas unas pocas palabras, Parlange convierte esa roca solitaria inicial en un lugar de refugio y de encuentro entre especies en el que nadie sobra y todos comparten la sombra.
Un día de lluvia, cuando uno esperaba una jornada soleada, paseando y jugando por el campo, puede destrozar el ánimo del más pintado y hacerle ver todo en tonos grises y negros. Las expectativas, ya se sabe. Sin embargo, como aprende el pequeño lobo protagonista de este álbum ilustrado, a veces un descubrimiento lleva a otro, una pregunta conduce a otra, y cuando uno se quiere dar cuenta el día se ha arreglado como por arte de magia. Las expresivas y divertidas ilustraciones de la autora francesa Magali Clavelet (traducción de Diego de los Santos) y su entrañable personaje trasladan un potente mensaje sobre la importancia del aburrimiento como motor de la curiosidad y la diversión —incluso en esos días en los que nada sale como uno espera—.
Cuando la maestra les pide a sus alumnos, cada uno de una nacionalidad, que sitúen su país de origen en el mapa, Layla no es capaz de encontrar Palestina. Triste y desorientada, la pequeña acude a su abuelo, a su abuela y a su madre en busca de sus orígenes. Escrito por Maysa Odeh antes del genocidio que ha conmocionado al mundo, ‘Un mapa para Palestina’ es un álbum que, desde la sencillez, la calidez y la ternura —reforzadas por las ilustraciones de Aliaa Betawi— acerca a los pequeños lectores una realidad compleja, dura y dolorosamente injusta: la de las miles y miles de personas expulsadas de su hogar y repartidas por el mundo que siguen manteniendo viva a Palestina dentro de ellas —a pesar de lo que digan los mapas—.
Este álbum ilustrado, juguetón como pocos, está protagonizado por una abuela que, como todos asociamos a la figura de las abuelas, se desvive por su nieto: se levanta temprano, prepara zumo, fruta, leche, café con leche, huevos, pan con mermelada. La preparación, sin embargo, es del todo menos convencional: una sirena le ayuda a escoger la fruta, una morsa le acerca la leche, un tritón cocina los huevos, un pulpo ayuda a exprimir las naranjas y un buzo recién salido de las profundidades saca a bailar a la abuela. La magia, sin querer, la rompe el nieto reclamando su desayuno. Pero volverá, por supuesto. Micaela Chirif y Grabriel Alayza dan forma a este álbum alegre, divertido y lleno de sorpresas que nos recuerda que las abuelas tienen mucha vida más allá de las exigencias familiares.
Este álbum ilustrado es una invitación a viajar al mundo interior de los niños y las niñas con trastorno del espectro autista. Un libro evocador, poético y metafórico, tanto en su breve texto como en las bellísimas ilustraciones a lápiz de Natália Gregorini, que centra su atención en Roger, un niño que busca en su interior refugio a lo que él percibe como agresiones del mundo (las aglomeraciones, el bullicio de sus compañeros, el ruido que forman veinte niños en un cumpleaños…). Con una sensibilidad que recuerda a ‘Hablo como un río’ (Libros del zorro rojo, 2021), de Jordan Scott y Sydney Smith, la autora brasileña Lulu Lima (traducción de Claudio Andrade) da forma a un álbum para entender y empatizar.
En una pequeña isla situada en mitad de la inmensidad del océano Pacífico conviven en armonía 25 koalas y 25 tejones. La paz, sin embargo, se rompe cuando los tejones empiezan a robar clandestinamente las plantaciones de eucalipto (único alimento de los koalas) para fabricar chicles y enriquecerse con ellos. Cuando el detective Archibaldo descubre la trama, la guerra está servida. Recurriendo a una estética que recuerda a las obras de principios y mediados del siglo XX —las similitudes con Babar, el elefante creado por Jean de Brunhoff, son innegables, tanto en la ilustración como en la tipografía—, el francés Paul Cox atrapa a los lectores desde la primera página con este álbum detectivesco de gran formato plagado de detalles visuales, de personajes extravagantes y de un sentido del humor entre irreverente y absurdo capaz de sacar sonrisas en cada doble página. Traducción de Julia Osuna.
Son las mismas, pero hay un contraste enorme entre las niñas que empiezan en la escuela ideada por la ilustradora vallisoletana Beatriz Martín Vidal y las que aparecen casi al final, a punto de terminar el curso. Las primeras, en blanco y negro, se muestran temerosas. ¿Qué les espera dentro de ese edifico? ¿Una pérdida del tiempo? ¿Aprender cosas inútiles? Las segundas, a todo color, sonrientes, han encontrado su camino durante los meses de clase. Cada una, el suyo. En este álbum con capas de lectura para todas las edades e ilustraciones bellísimas, que casi permiten sentir lo que experimentan las alumnas, Martín Vidal propone una interesantísima, poética y necesaria reflexión sobre el papel del colegio: más allá de la impartición de saberes, ¿no debería alentar a cada niña y niño a encontrar su verdadera vocación, aquello que le hace volar?
Triunfador como mejor libro de no ficción en la última Feria de Bolonia, este álbum ilustrado de profunda carga política y feminista recupera el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que el 25 de marzo de 1911 fallecieron 129 mujeres consumidas por las llamas, entre ellas muchas emigrantes italianas que habían llegado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Una blusa como las que se fabricaban en aquella fábrica, testigo de ese incendio, es la original narradora de esta historia de reivindicación de la clase obrera que sirve de homenaje a las mujeres que fallecieron —y que siguen falleciendo en otras partes del mundo en trabajos inseguros y mal pagados— y a las que se levantaron —y se siguen levantando— para denunciar las violaciones de los derechos humanos a las que son sometidas las mujeres por el simple hecho de serlo. El texto de Serena Ballista (con traducción de Juan Naranjo) y, sobre todo, las espectaculares ilustraciones en blanco y negro de Sonia Maria Luce Possentini, que hacen viajar al Nueva York de principios del siglo XX, dan forma a un libro que traslada un potentísimo mensaje para despertar conciencias.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.