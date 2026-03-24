10 álbumes ilustrados para hablar con los hijos sobre el autismo, la escuela o el aburrimiento

El formato álbum ilustrado ofrece a los creadores —escritores e ilustradores— un soporte ideal para tratar infinidad de temas desde una multitud de enfoques, también con la mirada puesta en niños y niñas y en adolescentes. Los 10 álbumes de esta selección, todos ellos de publicación reciente, son una buena muestra de ello.

Entre los títulos seleccionados, para pequeños lectores entre los 4 y 10 años, algunos están más claramente enfocados al público infantil, y abordan temas como la amistad o la frustración que siempre acompaña a las expectativas no cumplidas (aunque de esto también saben bastante los adultos). Pero también hay títulos con diferentes capas de lectura y que abren puertas al diálogo intergeneracional al tratar temas como la situación de los exiliados y refugiados palestinos o sucesos históricos que prendieron la mecha de la lucha feminista; o al acercarse de forma tan original como poética a condiciones como el autismo o a problemas de la sociedad actual como la falta de tiempo.