Cómo criar niñas seguras de sí mismas: no vale con frases vacías, hay que acompañarlas de experiencias y del ejemplo

Fomentar el autoconocimiento de las menores desde una edad temprana y darles oportunidades para que habiten espacios reservados para los niños ayuda a las niñas a reafirmar sus sueños y su confianza

Educar en igualdad es aún un reto. Si bien los avances en este aspecto continúan por respaldar una sociedad más justa, exenta de violencia y discriminación por raza y sexo, la crianza con enfoque feminista es clave para no transmitir desde edades tempranas creencias limitantes que afecten sobre todo a las niñas, las mismas barreras mentales que les impiden ser ellas mismas, avanzar, creer en sus potencialidades. “Es esencial que, primero, las figuras de referencia de las pequeñas crean en ellas, porque nos construimos a partir de la mirada de nuestros padres”, afirma Laura Gutiérrez, psicóloga perinatal y directora del Centro de Psicología de Madrid. “Y repetir como si fueran mantras que son fuertes y poderosas, pues resulta una forma muy potente de educar en igualdad”, agrega. “Si queremos empoderar a las niñas se les debe recalcar que son curiosas, ágiles, valientes, porque pueden serlo, y no centrar solo su valoración en lo que aún reciben de la sociedad, como que son guapas en vez de qué bien hacen los deberes, por ejemplo”, incide.

Pero, según asegura la psicóloga Milena González, no basta con estas “frases de poder”. “Las frases influyen cuando están acompañadas de experiencias reales. Una frase vacía sin ser respaldada con el ejemplo es humo. Lo que en realidad da peso a las afirmaciones, valores y creencias es la coherencia sostenida entre el mensaje que entregamos, el vínculo que construimos y el ejemplo que damos”, explica la también psicoterapeuta y divulgadora conocida en redes como Una mamá psicóloga (solo en su Instagram acumula 2,1 millones de seguidores). González recalca que no se puede empoderar al decir “puedes con todo”, si no que es mediante un hecho acompañado por un padre o una madre: “Empoderamos ofreciendo experiencias donde nuestros hijos comprueben que pueden, y que si algo se les dificulta pueden tener la certeza de que estaremos allí para acompañarlos”.

Más información Qué puedes aprender observando a tu hijo jugar con muñecas

“Las desigualdades de género no han desaparecido, muchas se han transformado o se mantienen de forma más sutil”, asegura la escritora, filóloga y divulgadora madrileña Iria Marañón. Y es que el término empoderar hace referencia a hacer fuertes o poderosos a quienes antes se hallaban desfavorecidos, y hoy en día, “empoderarse es dar alas y fortaleza a las niñas para que crean en sus capacidades, pero, sobre todo, que sean ellas mismas y sean quienes quieran ser”, agrega Marañón, autora de varios libros sobre feminismo como Educar en el feminismo (Plataforma Editorial, 2017) y Somos revolución, somos feminismo (La esfera de los libros, 2025).

“Creo que para que una niña crea en sí misma hay que permitirle que exprese sus límites y tenerlos en cuenta. Darle autonomía, información y libertad, tener en cuenta sus opiniones, validar sus ideas y sus sentimientos, y que entienda que no todas las decisiones, aunque las tome libremente, son feministas”, sostiene también Marañón.

Desde una edad temprana, una niña debe comenzar a descubrir quién es y para ello se deben evitar las comparaciones. Klaus Vedfelt (Getty Images)

“Un aspecto interesante es darles oportunidades desde muy pequeñas a que habiten espacios reservados para los niños y los hagan suyos”, retoma Gutiérrez. “Que las dejemos correr, escalar, jugar con coches y usar su fuerza sin que se las cuestione”, ejemplifica, “y que se lo pongamos fácil; porque no es lo mismo hacer todo esto con leotardos, vestidos y unas bailarinas que con un chándal y un zapato cómodo”.

Presencia en la infancia de las niñas

Desde una edad temprana, una niña debe comenzar a descubrir quién es, cuáles son sus deseos y sueños y, para ello, aunque sea complejo, se deben evitar las comparaciones con otras niñas y desarrollar un sentido de valor personal. “Cuando aprende que su valor no está en ser mejor que los demás, sino en descubrir quién es, qué le gusta y cómo puede desarrollar sus propios talentos, la comparación pierde peso”, sostiene González. A este respecto, Gutiérrez incide en la importancia de creer en ellas de verdad: “Si creemos en ellas, sin juicios y sin comparación, podrán desarrollar una imagen de sí mismas con muchos matices, que contemple deseos, necesidades y potenciales. Pero necesitan vernos comprometidos con ellas; de nada sirve que se apoye la idea si quiere ser futbolista si luego le apuntamos a ballet”.

Puede ocurrir que la niña aprecie otros temas no tan comunes como la sensibilidad hacia lo invisible. “Cuando una niña expresa fascinación por lo invisible, quizá sensibilidad hacia el mundo emocional de las personas, un deseo profundo de ayudar o tal vez simplemente una imaginación mágica y simbólica muy rica, es también un error ridiculizar, corregir o invalidar de inmediato lo que dice”, aporta González.

Tener confianza en una misma, creer en las potencialidades, talentos y habilidades, se puede desarrollar por ejemplo con muchas de las herramientas prácticas que ofrece el teatro infantil —juegos de desinhibición, para perder la vergüenza; ejercicios de proyección y voz o creación de personajes, entre otros—. La dramaturga, pedagoga, investigadora y ganadora del Premio Nacional de Teatro en 2019 Itziar Pascual puntualiza que para los niños y las niñas los referentes son importantes: “Nadie imagina ni sueña los cambios sin ejemplos, sin referentes, sin espejos que propongan que el cambio es posible. Porque nadie cambia si no ha soñado antes ese cambio”. Para Pascual, la invisibilidad de las mujeres se fragua desde las edades tempranas: “En los libros de texto, en el patio del recreo, en el lenguaje y los imaginarios. Se reafirma y se construye en las infancias, donde los roles de género son adquiridos con toda su carga fáctica y simbólica”.