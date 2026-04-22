Ocho novelas para regalar en el Día del Libro sobre madres, padres, hijos y herencias familiares envenenadas

Ser madre o padre en la segunda década del siglo XXI en una gran ciudad del mundo occidental no es fácil, como demuestra con mucho humor la última novela gráfica de la autora francesa Aude Picault, Mis rollos de cuarentona. Sin embargo, como recuerdan también otros títulos de publicación reciente que componen esta selección, el ejercicio de criar nunca ha sido fácil y existen realidades complejas que lo dificultan aún más si cabe, desde circunstancias socioeconómicas a tragedias —como la muerte de una hija— con las que siempre es difícil (por no decir imposible) lidiar.

Tampoco es fácil ser hijo o hija, sobre todo cuando la enfermedad toca a la puerta de quienes, hasta hace nada, te cuidaban y protegían; o peor aún, cuando esos que deberían cuidarte y protegerte son quienes —a veces sin pretenderlo— te causan traumas y heridas que resultan casi imposible curar. Sobre ello también hablan algunas de las ocho novelas que son un regalo perfecto para celebrar el Día del Libro este 23 de abril.