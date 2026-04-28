Celebrar o no el Día de la Madre en los colegios: puntos a favor y en contra

Es importante poner en valor la figura de la madre; resaltar su rol en la familia. En el caso de no haberla, puede transformarse y adaptarse a cada alumno.

Para algunos centros educativos, esta fecha, lejos de ser excluyente, puede convertirse en una herramienta pedagógica si se aborda desde la flexibilidad, el respeto a la diversidad familiar y el trabajo emocional con el alumnado

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Al llegar el Día de la Madre, que se celebra este próximo domingo, 3 de mayo, cada año se plantea el mismo debate; que también ocurre con el Día del Padre. ¿Se deben celebrar estas fechas en los colegios? ¿Es necesario preparar un regalo en clase? Una cuestión sobre la que existen diferentes opciones.

En algunas escuelas y colegios, estos días ya no se celebran y se evita elaborar en el aula una manualidad o un regalo para los progenitores. Por el contrario, se celebra el Día de la Familia, siendo una fecha que engloba un concepto más amplio que incluye a todo tipo de familias, sin excepción ni exclusión. La transición del “regalo para papá o para mamá” al “valor de la familia” refleja, por tanto, el paso de una tradición desfasada para muchos a una pedagogía basada en la diversidad y la realidad social de cada menor, donde se visibilicen y normalicen todo tipo de hogares —monoparentales, aquellos que conviven con los abuelos y donde no hay presencia de uno de los progenitores, familias separadas, formadas por dos papás o dos mamás, enlazadas, de acogida…—.

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Como alternativa al Día de la Madre o del Padre, muchas instituciones han optado por trasladar estas celebraciones al 15 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de las Familias, proclamado por la ONU. Esta opción tiene como fin:

Visibilizar todos los modelos familiares, ya que se ponen en valor conceptos como el afecto, la seguridad, la unión o el vínculo por encima de los miembros que la conforman.

Ofrecer neutralidad religiosa y cultural en los centros, ya que la sociedad está formada por personas de todo el mundo, donde conviven patrones muy plurales y diversos.

Poner el foco en el afecto, dando importancia a la familia como sostén, donde se siembran los valores esenciales de cada uno, priorizando el respeto, el cuidado y el vínculo por encima de todo

Por lo tanto, festejar o elogiar a una de las figuras de la familia tradicional quizás no corresponde al modelo actual, sino a un esquema que muchos consideran obsoleto para la realidad social presente. Estos son varios motivos a favor y en contra de celebrar este día en los colegios.

La elaboración de una manualidad o detalle permite al alumnado trabajar muchos aspectos en torno a la familia. Teresa Short (Getty Images)

Motivos a favor

Poner en valor la figura de la madre o del padre: resaltar su rol en la familia. En el caso de no haberla, puede transformarse y adaptarse a cada alumno para que nadie se sienta excluido ni ofendido, por ejemplo, extrapolando el homenaje a la abuela, a un tío o a un tutor legal.

Reconocimiento del esfuerzo diario: tener presente el papel de los progenitores , aprendiendo a resaltar su importancia y recordando lo que cada día hacen por sus hijos, entendiendo que son figuras necesarias de apego y protección.

Práctica del agradecimiento : aprender a valorar lo cotidiano y a no dar por sentado el cuidado recibido es un ejercicio que fomenta el respeto, la inteligencia emocional y el sentido de la felicidad.

Desarrollo de habilidades creativas : la elaboración de una manualidad o detalle permite al alumnado trabajar muchos aspectos en torno a la familia y a sí mismos, como el esfuerzo dirigido a un fin afectivo, la minuciosidad, la planificación, la atención o la imaginación.

Una clase de niños hace una manualidad. Frazao Studio Latino (Getty Images)

Motivos en contra

Diversidad familiar y cultural: no existe un único patrón de familia . Las familias son plurales y ser familia no es una cuestión de seguir normas establecidas, sino de crear vínculos de afecto seguros. Imponer una celebración puede generar sentimientos de exclusión, tristeza o ansiedad en niños que atraviesan procesos de duelo, abandono o que, simplemente, no tienen esa figura de referencia.

Evitar el sufrimiento emocional innecesario : para un niño que ha perdido a un progenitor o que no tiene contacto con él, la obligatoriedad de realizar un regalo puede convertirse en un momento traumático que subraya la ausencia en lugar de celebrar la presencia.

Necesidad de validación y evaluación: en ocasiones, algunos centros educativos convierten esta actividad en un ejercicio de evaluación, donde los alumnos son valorados o examinados por el trabajo realizado a sus progenitores, convirtiéndose más en una asignatura que en un regalo para poner en relieve el vínculo afectivo en familia . De esta manera se prioriza, en muchas ocasiones, el resultado estético sobre el fin real, lo que hace que el menor esté más pendiente de hacer lo que se espera de él que lo que quizás desea expresar.

Superficialidad y falta de coherencia: puede resultar maravilloso celebrar un día en torno a la madre o el padre, pero la realidad es que estos días deben ser todos y no solo una fecha donde una de las figuras familiares tenga protagonismo. Es decir, es fundamental que se celebre a un padre y a una madre presentes, disponibles y accesibles no solo físicamente, sino también emocionalmente. De nada sirve presumir de padre o madre si estos no están en la vida diaria del menor.

En definitiva, no se trata de imponer un solo modelo o método, sino de comprender la importancia de atender a la diversidad y, más aún, tratándose de una celebración o festividad que tiene como fin poner en valor a algunas de las figuras de referencia y ejemplo del menor.