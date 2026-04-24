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El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente del Plan Nacional de Vivienda o del Día del Libro? Ponte a prueba

Desafío semanal EL PAÍS
Bernardo Marín
Bernardo Marín
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El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla. ¿Te animas a resolverlo?

Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

  • La nota media de los lectores fue un 6,6. Coincide casi exactamente con la media de los publicados hasta ahora.
  • La pregunta más fácil fue la relativa a Péter Magyar y su relación con el partido de Orban (95% de aciertos). La más difícil, la de los motivos de Anthropic para ocultar Mythos (solo el 37% de aciertos).
  • La respuesta falsa más plausible fue la de que el juez Peinado no acusaba a Begoña Gómez de apropiación indebida de marca (39%, casi tantos como los que dieron la respuesta correcta, 41%). La que convenció a menos lectores fue la de que Péter Magyar había sido durante nueve años embajador en España (0,9%).

¡Hasta el próximo viernes!

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