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El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente de las elecciones en Hungría o de las decisiones del juez Peinado? Ponte a prueba.

Desafío semanal EL PAÍS
Bernardo Marín
Bernardo Marín
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El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla. ¿Te animas a resolverlo?

Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

  • El test fue el más fácil de los publicados. La nota media de los lectores fue un 7,4, un poco por encima del que estrenó esta serie el 20 de febrero (7,3).
  • Las preguntas más fáciles fueron las de qué son los nitazenos, que acertó el 88% de los participantes, y la de quién es Aday Mara (87,1%). La más difícil, la de quien dijo “la IA apesta a muerte” (49,4%).
  • La respuesta falsa más plausible fue la de que la frase de la IA la había pronunciado el abogado de una joven que se suicidó tras hablar con un chatbot (26,5%). La que convenció a menos lectores fue la de que los aviones cataríes se refugiaban en Cabo Cañaveral tras el despegue del Artemis II (1%).

¡Hasta el próximo viernes!

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