EL PAÍS relanza sus Juegos con un nuevo diseño que mejora la experiencia del lector

EL PAÍS emprende desde este miércoles una renovación integral de su sección juegos en internet con un rediseño y una visualización más clara y atractiva. El propósito es mejorar la experiencia de los lectores y mantener la calidad que ha caracterizado durante sus 50 años los espacios de entretenimiento inteligente del periódico.

El lector que acceda a la sección encontrará desde hoy una iconografía renovada, una reorganización de las páginas y una navegación más sencilla e intuitiva. El rediseño incorpora una experiencia más fluida y atractiva tanto a los usuarios recurrentes como a los nuevos. También se incluye una hemeroteca de los distintos pasatiempos, que en principio abarcará el último año, y que se irá ampliando a fechas anteriores progresivamente.

Cuatro de los juegos —el crucigrama Experto, el de Mambrino, el de Tarkus y el mini— pasan a ser exclusivos para suscriptores premium de EL PAÍS y para los suscriptores del papel. Estos lectores también serán los que puedan disfrutar de la hemeroteca. El resto de los pasatiempos seguirán siendo de libre acceso. Además, se ha creado una suscripción específica solo de juegos, para quienes deseen tener acceso a toda la sección por 3 euros al mes. Aquí puedes consultar las distintas opciones.