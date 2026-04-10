El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente de asuntos como el viaje a la Luna o el premio Aena de narrativa? Ponte a prueba.

El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla.

Algunos datos curiosos del último desafío, publicado hace dos semanas (no los leas si vas a resolverlo):

El test fue el segundo más difícil de los publicados. La nota media de los lectores fue un 6,2, tres décimas por debajo del de una semana antes (6,5), y tres por encima del del 13 de marzo (5,9).

La pregunta más fácil fue la de qué leyenda del deporte español había anunciado su retirada (Carolina Marín, 89% de aciertos). La más difícil, la de quién dijo “no quiero ser payaso en este circo”. El 40% atribuyeron la frase a Joseph Kent, responsable de la lucha antiterrorista en EE UU, pero la escribió Teresa Serrano al dimitir como presidenta de los estudiantes de medicina (opción elegida por el 30%).

La respuesta falsa más plausible fue justamente la de Joseph Kent. La que convenció a menos lectores fue la de que Trump había recibido una llamada de Xi Jinping minutos antes de anunciar una tregua en Irán (0,9%).

Y ahora, ¿te animas a jugar el desafío de esta semana?