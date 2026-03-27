El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas

¿Has estado pendiente del decreto anticrisis o del hallazgo de los restos de D’Artagnan? Ponte a prueba

El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla.

Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):

El test fue el segundo más difícil de los publicados. La nota media de los lectores fue un 6,5. Pero fue más fácil que el de la semana anterior (5,9).

La pregunta más fácil fue la de quién dijo “puedo hacer con ella lo que quiera”, acertada por el 93% de los lectores. Las más difíciles, las de los productos incluidos para medir la inflación (26%) y, sobre todo, la de Las tardes de la Moncloa (21%).

Las respuestas falsas más plausibles fueron la de que se excluía del IPC los servicios de streaming (47,4%) y las de que Las tardes de la Moncloa era un documental con guion de Cercas (37%) o una alocución de Pedro Sánchez (36%). La que convenció a menos lectores fue la de que “puedo hacer lo que quiera con ella” era un estribillo de Bad Bunny (0,9%).

Y ahora, ¿te animas a jugar el desafío de esta semana? El próximo viernes, el Desafío Semanal descansa y vuelve el 10 de abril.