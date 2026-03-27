El Desafío Semanal: enfréntate a nuestro test de actualidad en 10 preguntas
¿Has estado pendiente del decreto anticrisis o del hallazgo de los restos de D’Artagnan? Ponte a prueba
El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla.
Algunos datos curiosos del desafío de la semana pasada (no los leas si vas a resolverlo):
- El test fue el segundo más difícil de los publicados. La nota media de los lectores fue un 6,5. Pero fue más fácil que el de la semana anterior (5,9).
- La pregunta más fácil fue la de quién dijo “puedo hacer con ella lo que quiera”, acertada por el 93% de los lectores. Las más difíciles, las de los productos incluidos para medir la inflación (26%) y, sobre todo, la de Las tardes de la Moncloa (21%).
- Las respuestas falsas más plausibles fueron la de que se excluía del IPC los servicios de streaming (47,4%) y las de que Las tardes de la Moncloa era un documental con guion de Cercas (37%) o una alocución de Pedro Sánchez (36%). La que convenció a menos lectores fue la de que “puedo hacer lo que quiera con ella” era un estribillo de Bad Bunny (0,9%).
Y ahora, ¿te animas a jugar el desafío de esta semana? El próximo viernes, el Desafío Semanal descansa y vuelve el 10 de abril.
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