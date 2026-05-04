Armenia y Azerbaiyán exhiben avances en su proceso de paz ante los líderes europeos

Con gestos y palabras, los líderes de Armenia y Azerbaiyán han exhibido este lunes ante los líderes europeos que están comprometidos con el acuerdo de paz que firmaron en agosto en la Casa Blanca. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anfitrión de la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, ha aprovechado su discurso inaugural para dejarlo claro: “Hace casi dos años que no hay bajas en la frontera por tiroteos con Azerbaiyán. No tiene precedentes desde nuestra independencia [en 1991]”. Ha recogido el guante el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, en su discurso: “Estamos aprendiendo a vivir en paz”.

Las palabras del azerí han llegado a Ereván por videoconferencia desde Bakú. No estaba en la sala. Pero como se ha encargado de destacar Pashinyan, es la primera vez que un líder azerí participa en un evento celebrado en Armenia. Y ante un auditorio compuesto por los líderes de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y cerca de 40 jefes de Estado y primeros ministros del Viejo Continente, entre ellos, los presidentes de España, Pedro Sánchez, Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el premier británico, Keir Starmer, Alberto de Mónaco y el jefe de Estado, Volodímir Zelenski, más el jefe del Gobierno canadiense, Mark Carney

Alíyev ha desgranado algunos de los pasos que ha dado en los últimos meses: “Hemos levantado las restricciones que impuso Armenia en los noventa. Hemos enviado 28.000 toneladas de grano. Hemos empezado a suministrar combustible. Por primera vez han empezado las relaciones comerciales”.

Trataba así de poner en valor el camino recorrido desde que en agosto firmaron un acuerdo de paz con el que se pretende poner fin al viejo conflicto que tienen abiertas estas dos antiguas repúblicas soviéticas desde que cayó la URSS, y que desde entonces ha vivido dos guerras y varias confrontaciones más o menos solapados. Alíyev ha pasado después a hablar del corredor terrestre que prevé unir Azerbaiyán con el enclave azerí de Najicheván cruzando por Armenia, una demanda irrenunciable para Bakú.

No ha hablado, en cambio, de Nagorno Karabaj, la causa del último gran conflicto entre estas dos repúblicas caucásicas. Tampoco ha tocado el tema Pashinyan, quien llevaba un pin visible en su solapa con el contorno del país sin incluir el disputado enclave, toda una declaración de intenciones acerca de las renuncias de este país para lograr la paz. Artsaj (nombre armenio del Nagorno Karabaj) sí estaba, en cambio, a las puertas del complejo donde se ha celebrado la reunión de la Comunidad Política Europea, en forma de manifestantes y protestas convocadas por organizaciones que defienden los derechos de los 125.000 refugiados que provocó el último choque bélico en 2023.

También cae la presencia en esta cumbre del vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, en el campo de los gestos para estabilizar el sur del Cáucaso, una región clave para Europa en el pandemonium geopolítico actual por la invasión rusa de Ucrania y ahora la guerra en Oriente Próximo. Turquía, aliado estrecho de Azerbaiyán, es un actor necesario en este proceso y en los últimos tiempos Ankara y Ereván han limando posiciones. De ahí que la presencia de Yilmaz sea significativa pese a no ser el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogán, quien ha acudido. Al menos así lo apuntaban fuentes diplomáticas participantes en la organización del evento.

Lo que no es simbólico es que la UE necesita esa estabilidad para que el gas y el petróleo del Caspio y Asia central lleguen hasta el mar Negro evitando rutas ahora imposibles para Centroeuropa y para Europa Occidental, como las que pasan por Rusia. “En el contexto geopolítico actual, cada vez resulta más evidente que nuestro continente necesita una visión de 360 grados en materia de seguridad. El hecho de reunirnos aquí, en Armenia, en el Cáucaso Meridional, tan cerca de Oriente Próximo, nos recuerda de forma contundente que la guerra en la vecindad de Europa tiene un impacto directo en nuestra seguridad común, nuestro suministro energético y nuestra economía”, ha destacado el propio presidente del Consejo Europeo, António Costa, abiertamente.

El portugués no ha dejado esta senda al acabar la reunión: “La UE necesita trabajar mano a mano con Armenia y la región. Al final, la paz y la estabilidad deben estar ancladas a unas instituciones democráticas resilientes y unos lazos económicos fuertes entre vecinos”. “Por eso, la cumbre se ha centrado en la lucha contra las injerencias extranjeras en los procesos democráticos”. No ha hecho falta que Costa mencionara el país al que solapadamente se refiere, a poco más de un mes de las elecciones legislativas en Rusia —y con el fantasma de las amenazas híbridas que aparecieron en la convocatoria electoral de Moldavia hace meses presente estos días en Ereván—, la referencia a Rusia es evidente.

Más evidente lo es cuando en la misma sala estaba el presidente Zelenski. Y es por eso que en las propias conclusiones del encuentro, Costa ha destacado que “la Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario para lograr una paz sostenible, justa y duradera, respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania”. Y ha presionado para que, ahora que Viktor Orbán, el gran aliado de Moscú está a punto de perder el poder, ha presionado para “impulsar el proceso de adhesión de Ucrania [a la Unión], abriendo el primer capítulo de las negociaciones lo antes posible”.