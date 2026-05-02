La Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi es traladada de la cárcel a un hospital por graves problemas de salud

Narges Mohammadi, en julio de 2008, en una reunión sobre los derechos de la mujer en Teherán.

La activista lleva más de 140 días en prisión, acusada de “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el Estado”

La premio Nobel de la Paz de 2023, Narges Mohammadi, fue trasladada de urgencia en ambulancia el viernes por la noche desde la cárcel donde se encuentra detenida a un hospital en la ciudad de Zanyán tras sufrir un grave deterioro físico, según informó la página web de la fundación que lleva su nombre. El internamiento llega tras 140 días en prisión y la persistente negativa de las autoridades a prestarle atención médica especializada, como solicitaba su familia.

Mohammadi, de 54 años, perdió el conocimiento tras sufrir una crisis cardíaca en la prisión de Zanyán, a unos 350 kilómetros de la capital, Teherán. Este episodio se suma a otros graves incidentes sufridos en las últimas semanas. Entre ellos, un supuesto infarto que trataron los enfermeros de la prisión, desvanecimientos totales, grandes fluctuaciones en su presión arterial, episodios de angustia y dolores agudos en el pecho.

La familia de Mohammadi insiste en su traslado a Teherán para ser tratada por un equipo médico especializado. Sus allegados arguyen que, dado su historial médico (tiene un stent), el tratamiento en otros hospitales puede ser extremadamente peligroso. Por todo ello, según su abogado, Mostafa Nili, la Nobel rechazó el traslado a Zanyán cuando recuperó la consciencia.

Mohammadi cumple en estos momentos varias condenas que suman 18 años de prisión por cargos como “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” o “propaganda contra el Estado”. La última condena se produjo el pasado diciembre, cuando fue detenida por decimotercera vez y fue sentenciada a siete años y medio de prisión por varios cargos.

Las otras sentencias incluyen además penas de exilio interno y la prohibición de viajar. Diversas organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación inmediata por razones humanitarias, así como la de otros activistas de derechos humanos, escritores y periodistas encarcelados en Irán. También solicitaron a las autoridades iraníes garantizar su acceso a atención médica, asistencia legal y contacto con sus familias, en cumplimiento del derecho internacional.