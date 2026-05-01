Los drones rusos espolean el miedo en los pueblos fronterizos de Rumania: “Vivimos con la guerra sobre nuestras cabezas”

En la pequeña y remota aldea rumana de Vacareni, ubicada al borde del Danubio y a escasos 50 metros al sur de la frontera con la hoy invadida Ucrania, la calma es apenas una ilusión de día. Casas con techos pintados de distintos colores, algunos de ellos de chapa metálica oxidada, y huertos pulcramente cuidados que sobresalen en este valle transmiten esa quietud. Por la noche, sin embargo, el zumbido de los drones y el eco de sus explosiones recuerdan a los 1.400 habitantes que son testigos en directo de la ofensiva rusa en el país vecino, Ucrania, que sufre una invasión que tachan de “vergüenza” y que ha arreciado en las últimas semanas.

La intensificación de los ataques contra los puertos ucranios del Danubio —claves para la exportación de cereal— ha convertido este rincón apacible en una zona marcada por la incertidumbre. Y hay motivos. Como consecuencia de los persistentes ataques, un dron de origen ruso se precipitó en la madrugada del sábado pasado sobre una granja del pueblo y otro cayó al día siguiente en una zona deshabitada.

“Escuché un zumbido alrededor de las dos de la mañana [una hora menos en la España peninsular] y, después, una explosión que provocó un fuerte resplandor”, cuenta Esterica Dudu, quien prefirió quedarse inmóvil y arropada bajo su colcha en ese momento. “Vivimos con la guerra sobre nuestras cabezas, con miedo a que un dron destroce nuestras viviendas y, peor aún, cause víctimas”, asienta resignada la mujer, de 66 años, mientras enseña su parcela de unos 1.000 metros cuadrados donde cultiva productos biológicos como cebollas, eneldo, perejil y tomates, entre otros muchos. Vive junto a su marido; su hijo se marchó a trabajar a Alemania y su hija a Brasov, una ciudad situada en el corazón de la región de Transilvania. “Se les nota su desazón cuando vienen, así que permanecen poco tiempo, desafortunadamente”, lamenta Dudu.

Esterica Dudu (jersey naranja) junto a Florica Chiriac en Vacareni, fotografiados el sábado. Raúl Sánchez Costa

Desde la colina de Vacareni se aprecian las infraestructuras ancladas en el segundo río más largo de Europa e iglesias ortodoxas que destacan por sus cúpulas doradas. “Nuestras casas se encuentran en la última línea de la frontera con Ucrania”, subraya Florica Chiriac. Esta vecina, de 68 años, confiesa que ya está acostumbrada a despertarse durante la madrugada y quedarse incluso en vela por si aparatos no tripulados sobrevuelan su tejado. “Somos conscientes de que los rusos están atacando masivamente con cientos de drones, algunos ya han caído en nuestro pueblo, y todo apunta a que seguirá siendo así”, deplora esta jubilada. “Los que vivimos aquí no tenemos ninguna garantía, cualquier desgracia puede suceder”, prosigue Chiriac, quien remarca que la única seguridad que siente proviene del hecho de que Rumania esté bajo el paraguas de la OTAN.

En la misma provincia, Tulcea, a 25 kilómetros hacia el este, siempre con el Danubio en dirección al delta como guía, se halla la ciudad de Isaccea, de unos 4.000 habitantes. Es donde se sitúa el paso transfronterizo con Ucrania. Cada día, dos ferries aseguran el cruce de la orilla rumana hacia el municipio ucranio de Orlovka, cuyo puerto también está dentro de los objetivos de Rusia. En cambio, en ocasiones se suspende el tráfico fluvial entre las dos localidades, a un kilómetro una de otra, debido a los drones kamikaze que golpean frecuentemente esta zona del suroeste de Ucrania. Trabajadores rumanos del puesto fronterizo admiten que existe un cierto estrés permanente por la guerra.

“Se oyen un mínimo de tres estallidos a la semana y siempre que atacan la parte ucrania lo sentimos como si estuviera sucediendo también aquí; todos tenemos miedo porque se escuchan venir los drones, pero no se sabe dónde van a acabar”, relata Marian Mihalache. Este profesor de Literatura rumana, de 42 años, tiene una manera particular de tranquilizarse: “Me siento más seguro si salgo al balcón porque los busco con la mirada para tener constancia de su trayectoria y asegurarme de que no van a precipitarse donde estoy; si no los veo, tengo la sensación de que uno se estrellará contra mi casa”, agrega el docente, sentado en un banco frente a la Casa de Cultura de Isaccea. Reconoce que se ha habituado no solo al sonido de los drones, sino a las alarmas que suenan a menudo. “El estruendo que generan los aviones de la OTAN me transmite incluso más miedo, da la impresión de que van a entrar en acción”, esgrime Mihalache, que rememora el pánico que generó que explotara por un ataque ruso el pasado año una tubería de gas en el lado ucranio, lo que originó una gran columna de humo.

Por el mismo lugar se pasea Ionut Chelu con su hijo de cuatro años sobre su espalda. Asegura que está curado de espanto, pese a sentir cómo vibra su casa cuando un dron colisiona en el otro lado. “Debemos soportar la realidad en la que vivimos”, señala este funcionario de 35 años. “Mientras seamos parte de la Unión Europea y la OTAN estamos a salvo, solo que tenemos un coloso como Rusia enfrente”, añade Chelu, que asevera que se siente seguro y que no piensa mudarse: “Tengo dos hermanos en el ejército que me informan de lo que ocurre, así que estoy tranquilo”.

Los rumanos de estas zonas, que reciben alertas para que busquen un refugio seguro cuando se detecta la presencia de drones en territorio nacional, siempre han expresado serenidad ante las numerosas incursiones de estos aparatos. Sin embargo, el pasado sábado, uno de ellos se estampó durante la madrugada con explosivos contra el patio de una vivienda en un barrio periférico de Galați, una ciudad de 250.000 habitantes también cerca de la frontera.

El propietario de la casa, que dormía a esas horas, tuvo que ser ingresado en un hospital tras un ataque de pánico. Por primera vez, las autoridades rumanas evacuaron a más de 500 personas para trasladar el objeto a una explanada y destruirlo. “Era de esperar este momento; la guerra continúa sin visos de que vaya a terminar”, clama Cristi Ion, de 55 años. La puerta de su casa está a escasos cinco metros de la vivienda donde cayó el dron. “Solo espero un levantamiento popular en Rusia para derrocar el régimen”, apunta antes de salir a dar una vuelta en su bicicleta.

Tras repetidos incidentes a lo largo de la frontera de más de 600 kilómetros con Ucrania, Rumania cambió su legislación en 2025 para permitir que los militares derribaran drones no autorizados que entrasen en su espacio aéreo. Hasta ahora, el ejército se ha abstenido de hacerlo para frenar tensiones con el Kremlin y evitar ser arrastrado directamente a la guerra.

El presidente rumano, Nicusor Dan, afirmó a finales del año pasado que la reticencia a derribar los drones no estaba impulsada por el miedo, sino por las limitaciones operativas. “Si un dron está a 500 metros de la frontera ucrania, dependiendo de su trayectoria, puedes arriesgarte a enfrentarte en territorio ucranio, pero si está volando sobre una ciudad, no puedes disparar sin arriesgar a los civiles”, dijo. “Si podemos neutralizar un dron sin poner en peligro a los residentes o causar daños adicionales, veréis que los drones son derribados en Rumania”, agregó el jefe de Estado.

Hasta el momento, no se ha abatido ningún dron. Mientras tanto, en el pueblo de Vacareni, como en otros de la zona, la guerra de Rusia en Ucrania no es una cuestión geopolítica, sino una contienda que irrumpe en la tranquilidad de sus vecinos durante la madrugada. “Prácticamente, nosotros también somos parte de la guerra”, remacha Dudu.