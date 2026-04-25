Rumania evacúa a más de 500 personas cerca de la frontera con Ucrania a causa de un dron ruso

La policía de Galati acordona un centenar de viviendas tras la caída de una aeronave ataque que cruzó desde el suroeste ucranio. Es el incidente más grave desde que comenzó la gran invasión rusa

Las autoridades rumanas ordenaron este sábado la evacuación dentro de un radio de 200 metros de un barrio periférico de Galati, al este de Rumania, después de que cayera durante la madrugada un dron ruso sin que causara víctimas durante un gran ataque lanzado por Rusia contra Ucrania durante la noche (619 drones y 47 misiles), informó el Ministerio de Defensa. Alrededor de 535 personas fueron desalojadas en esta ciudad a orillas del Danubio y más de cien viviendas están bajo vigilancia policial. Se trata del incidente más grave de este tipo registrado en territorio rumano desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en Ucrania.

Bucarest informa casi todas las semanas de la presencia de aparatos no tripulados en su espacio aéreo. La medida de evacuación en Galati se tomó de forma preventiva. Los equipos de intervención continúan los trabajos de verificación sobre el dron y preparan el levantamiento seguro y la destrucción controlada de los fragmentos de la aeronave de ataque.

El ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, informó de que se trata de un dron Geran 2, un modelo fabricado en Rusia, que voló a baja altitud durante unos cuatro minutos, sobre una distancia de 15 kilómetros, en el espacio aéreo nacional rumano. “Según el motor y las características, el Estado Mayor de la Defensa está revisando la reorganización de los dispositivos de vigilancia y defensa en la zona fronteriza con Ucrania”, recalcó Miruta en Facebook.

“La guerra iniciada por la Federación de Rusia, justo en nuestra frontera, es lo más real posible. Es una guerra dura, con consecuencias dramáticas para las vidas humanas y con efectos que, por desgracia, a veces acaban sintiéndose en el territorio de Rumania, aunque no formemos parte del conflicto”, remarcó el ministro, que aseguró que entiende los temores de los habitantes de la zona.

Miruta también advirtió que “ningún ejército en el mundo puede interceptar los restos de aviones teledirigidos resultantes de ataques masivos, llevados a cabo en cualquier condición de relieve, a bajas altitudes”. La ministra de Asuntos Exteriores Oana Țoiu convocó al embajador de Rusia en Bucarest este lunes. “[Rusia] violó la soberanía del espacio aéreo de Rumania mediante una nueva acción irresponsable que podría poner en peligro la seguridad de la población. Es un acto irresponsable y provocador que viola los principios básicos del derecho internacional”, expresó la cancillería rumana.

Los radares del Ministerio de Defensa detectaron drones cerca del espacio aéreo rumano. Dos aviones cazas británicos Eurofighter Typhoon, encuadrados en la OTAN, despegaron a las 02.00 (una hora menos en la España peninsular) desde la Base Aérea 86 de Fetești. Después, el Centro Nacional de Comando Militar notificó a los servicios de urgencia que alertara a la población en las localidades de Grindu e Isaccea, en el condado de Tulcea, un avisó que llegó a las 02.14.

Según Defensa, los cazas británicos localizaron el objeto a 1,5 kilómetros de Reni, una pequeña localidad ucrania y donde se habían producido varias explosiones. Los pilotos recibieron la autorización de tomar acciones, aseguró el Ministerio en un comunicado, aunque evita especificar si derribó el dron.

Más tarde, los habitantes de Galati señalaron a través del servicio 112 la caída de un objeto en un barrio. El percance no generó ninguna víctima, aunque sí causó el derrumbamiento de un pilar eléctrico que afectó a numerosas casas.

“Esos incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación Rusa por las normas del derecho internacional y ponen en peligro no sólo la seguridad de los ciudadanos rumanos, sino también la seguridad colectiva de la OTAN”, indicó el Ministerio de Defensa rumano. “Rumania sigue firmemente comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones como Estado miembro de la Alianza y seguirá trabajando en estrecha colaboración con socios y aliados para vigilar y defender el espacio aéreo nacional”, prosiguió.