Trump envía a Pakistán a sus dos principales negociadores para retomar el diálogo con Teherán

Jared Kushner y Steve Witkoff se verán con el ministro de Exteriores iraní en la segunda ronda de diálogo para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandará a su enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner a Pakistán para participar en conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Aunque en un primer momento, según medios estatales iraníes, se descartaba un contacto directo entre los antagonistas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que los emisarios de Trump “partirán nuevamente hacia Pakistán mañana [por este sábado] por la mañana para entablar conversaciones directas con representantes de la delegación iraní”. Antes de la confirmación de la Casa Blanca, los mediadores paquistaníes fueron los primeros en dar por hecha la esperada segunda ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán.

El vicepresidente J. D. Vance, que acudió al primer encuentro en Pakistán hace dos semanas, no tiene previsto asistir por el momento, dado que el presidente del Parlamento iraní, el influyente Mohamed Baqer Qalibaf, tampoco participará, según la CNN y Reuters. Los funcionarios de la Casa Blanca consideran a Qalibaf como el jefe de la delegación iraní y la contraparte de Vance.

No obstante, el vicepresidente se mantendrá a la espera para viajar a Islamabad si las conversaciones avanzan; además, miembros de su equipo estarán en Pakistán y asistirán a las negociaciones. Kushner y Witkoff llevan meses trabajando con funcionarios iraníes en un posible acuerdo sobre el material nuclear de Teherán pero la primera ronda de negociaciones para poner fin a la guerra acabó sin acuerdo, pese a una maratoniana jornada de diálogo que se prolongó 21 horas. Vance explicó que el fracaso se debió a que Teherán no aceptó las líneas rojas de Washington y añadió, a modo de advertencia, que su Administración había transmitido a Teherán una última oferta.

El ministro de Exteriores de Irán ha comenzado este viernes una gira por Pakistán, Omán y Rusia para analizar con sus homólogos la situación actual de la guerra que libra contra Estados Unidos e Israel, bajo un precario alto el fuego y con un estrecho de Ormuz sometido al doble bloqueo de Irán y Estados Unidos.

“El objetivo de estos viajes es coordinarnos estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y evacuar consultas sobre la situación regional”, ha anunciado Araqchi en redes sociales. En su mensaje, el jefe de la diplomacia iraní ha recalcado que, en el marco de la guerra, los vecinos de Irán representan para la República Islámica una “cuestión prioritaria”.

Araqchi visitará primero Islamabad y después Muscat para tratar en particular los esfuerzos de mediación que ambos países llevan meses desarrollando sobre el conflicto.

Omán actuó de intermediario en las conversaciones nucleares entre Irán y EE UU, que fueron interrumpidas por la guerra unilateral lanzada por EE UU e Israel el pasado 28 de febrero. Pakistán acogió el citado encuentro de alto nivel, presidido por Vance y Qalibaf, para poner fin a la guerra.

Después, Araqchi viajará a Moscú para tratar la situación con su gran aliado internacional y, en particular, con su máximo responsable diplomático, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

“El viaje, que comienza esta noche, tiene como objetivo celebrar consultas bilaterales, debatir y dialogar sobre la actualidad regional, así como sobre la situación más reciente de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista [Israel] contra Irán”, había explicado previamente un comunicado del Ministerio de Exteriores emitido en la radiotelevisión estatal IRIB.

Una profunda desconfianza marca los contactos entre las partes, y ni el ministro Araqchi ni su equipo han dejado entrever la posibilidad de algún tipo de conversación con un tercer país durante la visita a Islamabad. A falta de la confirmación del encuentro por parte de Teherán, el viaje de Kushner y Witkoff parece proporcionar el impulso necesario para concretar la dilatada y esperada segunda ronda de contactos.