Zack Polanski, el líder del Partido Verde que busca aglutinar a la izquierda del Reino Unido

Toda revolución política, grande o pequeña, disfruta en sus inicios de proyectar cierto aire de clandestinidad. El equipo de Zack Polanski (Salford, 43 años), el líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, cita a un reducido grupo de corresponsales extranjeros en la boca de un túnel de acceso a Stonebridge Park, el conocido como Snake Park por la enorme serpiente azul de mosaico que decora su zona infantil. Está en el barrio de Hackney, al noreste de Londres. Es una zona con fuerte tradición de izquierdas, base de movimientos okupas y antifascistas. Territorio del Partido Laborista. Como otras zonas de la metrópoli, hoy repoblada por jóvenes urbanos que en 2016 votaron masivamente (un 79%) en contra del Brexit.

Polanski, actor, gay, judío, hipnoterapeuta ocasional y activista político (abraza sin remordimientos todas esas definiciones), ha revolucionado en apenas ocho meses la escena política británica. En septiembre del año pasado fue elegido, por mayoría aplastante, nuevo líder de los Verdes. Su discurso es enérgico y ágil. Al principio definió su propuesta política como “eco-populismo”, pero pronto quedó claro que su objetivo era sobrepasar por la izquierda a un Partido Laborista aletargado bajo la sombra de Keir Starmer.

Era necesario, explica, denunciar primero la desigualdad económica, la escasez de vivienda, la evasión fiscal de los poderosos o el genocidio de Gaza antes de hablar de la emergencia del cambio climático.

“Si a la gente le preocupa que haya comida en su mesa o calefacción en sus hogares, es muy complicado lograr que se preocupe de otras cosas como el cambio climático”, explica Polanski al corrillo improvisado a la entrada del parque, bajo la sombra de un árbol. “Cuando me preguntan si el Partido Verde ha dejado de hablar del medioambiente siempre les pido que echen un vistazo a las encuestas. El 80% de los consultados dicen que, cuando se trata de esos asuntos, los Verdes son la formación en la que más confían. No voy a hablar todo el rato, aunque estaría encantado, de un asunto en el que los ciudadanos ya confían en nosotros. Quiero asegurarme de que logramos su confianza en otros asuntos, como la política de defensa”, señala.

El líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polansk, durante una visita a Lewisham, al sur de Londres, el 9 de abril de 2026. Stefan Rousseau - PA Images (PA Images via Getty Images)

En apenas un año, el Partido Verde ha triplicado el número de afiliados hasta alcanzar los 190.000, una cifra notable si se tiene en cuenta que el Partido Laborista está hoy en horas bajas, con apenas un cuarto de millón de militantes. Todas las encuestas sitúan a los Verdes apenas tres o cuatro puntos en intención de voto detrás del que hasta hoy era el principal partido progresista del Reino Unido, que retenía un duopolio exclusivo junto al Partido Conservador.

En política los golpes de efecto pueden ser más impactantes que la propia realidad. Polanski sabe que, de lograr un buen resultado en las próximas elecciones municipales de Inglaterra y autonómicas de Escocia y Gales, que se celebrarán el 7 de mayo, su influencia en la política nacional puede ser arrolladora.

Críticas de la comunidad judía

Todos los sondeos señalan hoy que tanto la ultraderecha de Reform UK como los Verdes pueden ser los grandes vencedores de esos comicios. En Londres (y especialmente en Hackney), sondeos como el último de Ipsos vaticinan una marea verde que colocaría entre la espada y la pared al Partido Laborista de Starmer.

Polanski cuida mucho a quién apunta en su discurso. Salva a las bases del laborismo, condena a su líder. Especialmente estos días en los que el escándalo de Peter Mandelson y su turbulenta relación con el multimillonario estadounidense, Jeffrey Epstein, ha provocado una grave crisis en Downing Street.

“Creo que Starmer debe dimitir. Ha cometido un enorme error de juicio en sus decisiones. Y hemos visto cómo de manera constante se niega a asumir responsabilidades”, acusa Polanski, que tiene toda una lista de agravios contra el primer ministro. “Ante el genocidio de Gaza, por ejemplo, se niega a dejar de vender armas a Israel, y a decir que no a Trump. Starmer ha intentado vendernos que el Reino Unido no ha participado en la guerra en Oriente Próximo, pero mientras Pedro Sánchez ha sido muy claro en su negativa a que el ejército estadounidense use el espacio aéreo español, el Gobierno británico no ha mostrado la misma firmeza. Hay bombarderos despegando desde nuestro territorio para participar en las atrocidades que vemos en el Líbano”.

La comunidad judía del Reino Unido y el Gobierno de Israel critican con dureza a Polanski. Acusan a su partido de prácticas antisemitas, y los laboristas se han sumado a la acusación. Starmer ha reprochado al líder de los Verdes tanto el consumo de drogas (ni bebe, ni fuma ni, según él, ha tomado droga alguna), como de ser débil en defensa y querer sacar al Reino Unido de la OTAN (sí, pero con matices). Polanski se defiende con una locuacidad a prueba de bomba.

Candidatos y militantes del Partido Verde posan en Londres, el 9 de abril. Guy Smallman (Getty Images)

“Soy uno de los únicos cinco judíos que han disfrutado de una posición de liderazgo en la política del Reino Unido. Me tomo todo lo que tenga que ver con el antisemitismo de modo muy serio, porque para mí es además algo muy personal”, asegura, para referirse a los 15 casos de antisemitismo de los que se acusa a un número respectivo de candidatos de su partido. “Ser judío y estar a favor o en contra del Gobierno israelí son dos cuestiones completamente diferentes. Y lo que yo veo es a un Gobierno cometiendo un genocidio, según lo han definido muchos expertos. E incluso si no fuera un genocidio, que miles de personas inocentes sean asesinadas cada día no es aceptable. Por eso creo que el Gobierno del Reino Unido debería hacer todo lo que esté en sus manos para obligar a Israel a responder por sus actos”, argumenta.

Polanski se enfrenta a todo un batallón de medios conservadores que pretenden presentarlo como un extremista lunático, como hicieron con el anterior líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Y todo apunta a que han caído en el mismo error, porque los apoyos a los Verdes, sobre todo entre los jóvenes, han aumentado en la misma proporción que los ataques.