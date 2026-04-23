Un tribunal de Kuwait absuelve al periodista detenido por publicar imágenes del derribo de un caza de Estados Unidos

Ahmed Shihab-Eldin fue arrestado hace 52 días en medio de una campaña de censura en los países del Golfo

Un tribunal de Kuwait ha absuelto este jueves al periodista kuwaití-estadounidense Ahmed Shihab-Eldin tras permanecer 52 días detenido en medio de una campaña de censura impuesta por las autoridades del país del golfo Pérsico por la guerra de Irán, según han informado una ONG y el equipo legal de la familia del reportero.

“Aún se están recabando todos los detalles, pero su equipo legal internacional confirma que ha sido declarado inocente de los cargos y se espera su liberación inminente”, ha revelado en un comunicado la oficina de Caoilfhionn Gallagher KC, el equipo legal de las hermanas de Shihab-Eldin.

La nota, que no indica cuáles fueron los cargos de los que se acusó al periodista, subraya que Shihab-Eldin no fue visto en público desde el pasado 2 de marzo en Kuwait, donde visitaba a su familia, y que fue arrestado al día siguiente.

“Nos alivia que, tras 52 días de detención, Ahmed haya sido declarado inocente de todos los cargos. Ahora nos centramos en garantizar la libertad y la seguridad de nuestro cliente, y proporcionaremos más detalles en cuanto se confirmen”, ha añadido la fuente.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha celebrado en otro comunicado la absolución del reportero tras casi dos meses de detención y ha recordado que “la libertad y la seguridad de Ahmed” son la máxima prioridad de la organización.

Ahmed Shihab-Eldin asiste al Festival de Cine de Doha 2025 (Qatar), el 24 de noviembre de 2025. Tristan Fewings (Getty Images/Doha Film Festival)

El pasado 14 de abril, el CPJ tanteó la posibilidad de que las autoridades kuwaitíes lo arrestaran por “difundir información falsa, atentar contra la seguridad nacional y hacer mal uso del móvil”. Estas acusaciones, que la ONG calificó de “vagas y excesivamente amplias”, utilizadas habitualmente en el país del golfo Pérsico para silenciar a periodistas independientes como Shihab-Eldin, que ha colaborado con medios internacionales como The New York Times, PBS o Al Jazeera.

Antes de ser detenido en marzo, el reportero “comentó vídeos e imágenes disponibles públicamente relacionados con la guerra de Irán”, según el CPJ. “Entre sus publicaciones recientes se encontraba un vídeo geolocalizado, verificado por la CNN, que mostraba el accidente de un avión de combate estadounidense cerca de una base aérea estadounidense en Kuwait”, ha declarado la organización.

Asimismo, ha recordado que su detención se produjo en medio de una “censura cada vez más estricta a la prensa” en los Estados del Golfo, y en Kuwait, donde el Ministerio del Interior advirtió el 2 de marzo contra la grabación o difusión de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes contra los países árabes. El ejército de Estados Unidos reconoció ese mismo día que, a primera hora de aquella mañana, tres cazas “fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, pero que sus seis tripulantes lograron eyectarse a salvo.

Kuwait promulgó el 15 de marzo una ley destinada a salvaguardar y proteger los intereses supremos de las autoridades militares. En su artículo 26, se imponen penas de cárcel de hasta 10 años a quien “difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares”.