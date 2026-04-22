La UE desbloquea el préstamo de 90.000 millones para Ucrania que vetaba Hungría y las nuevas sanciones contra Rusia

La Unión Europea ha iniciado el desbloqueo a contra reloj del préstamo de 90.000 millones de euros esenciales para sostener a Ucrania en su guerra contra Rusia, pero que llevaban meses bloqueados por Hungría. La derrota electoral del primer ministro Víktor Orbán hace diez días ha permitido dar ahora este paso, con una aprobación provisional que se espera sea definitiva este jueves, a tiempo para la cita de Chipre, donde los líderes europeos celebran una cumbre informal a la que está invitado el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y de la que se ha ausentado el gobernante saliente húngaro.

En un encuentro a nivel de embajadores de la UE en Bruselas, se ha lanzado también el procedimiento para desbloquear asimismo en las próximas horas el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, frenado desde febrero tanto por Hungría como por Eslovaquia.

En su reunión de este miércoles previo a la cita en Nicosia, los representantes europeos ante la UE han aprobado la “preparación para la adopción” del multimillonario préstamo que busca evitar la quiebra económica y militar de Ucrania. Para acelerar los trámites y que se llegue a tiempo al encuentro chipriota, han optado por la fórmula del “procedimiento por escrito”: las delegaciones que tengan alguna objeción al préstamo, deberán manifestarla por escrito en un plazo de unas 24 horas, hasta el jueves “por la tarde”, según informa la presidencia de turno chipriota. Una falta de respuesta se considera como una aprobación, por lo que, si no llega ninguna objeción hasta este jueves, el préstamo se dará por desbloqueado y los Veintisiete podrán dar su aprobación final en Nicosia.

Es una manera de que Hungría, que está en pleno proceso de transición política tras 16 años de gobierno iliberal, se retrate, ya que era el único país que vetaba el paso, para gran frustración de Bruselas, las demás capitales europeas y, también, un Kiev que ha perdido varias veces los papeles en el largo pulso mantenido con el Budapest de Orbán.

Según fuentes diplomáticas, al inicio de la reunión a puerta cerrada este miércoles en Bruselas, Hungría ya indicó que no pondrá nuevas objeciones, con lo que la liberación del préstamo se da casi por sentada, aunque nadie se atreve a cantar victoria definitiva hasta que se cumplan todos los plazos. “Esperamos un acuerdo en 24 horas, pero no quiero gafarlo”, decía una cauta alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, la víspera al término de la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo.

El paquete de 90.000 millones fue acordado en la cumbre de diciembre pasado, tras constatarse la imposibilidad de convencer a Bélgica de que permitiera el uso de los activos rusos congelados con este fin, que era el plan inicial. Pero aunque contenía una cláusula por la que los países más prorrusos y reacios a dar este paso —Hungría, Eslovaquia y República Checa— quedaban exentos de participar en este préstamo que Kiev solo deberá devolver cuando Rusia pague por los daños causados en la guerra, Budapest ha vetado desde entonces la entrega del dinero prevista inicialmente para marzo. El Gobierno del ultranacionlista Orbán, muy próximo a Moscú, exigía para levantar su bloqueo que Ucrania reanudara las entregas de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, dañado por un ataque ruso. Ucrania fue elevando el tono en los últimos meses y, a pesar de los reiterados intentos mediadores de Bruselas, los reproches entre Kiev y Budapest han sido constantes y han puesto en peligro la ansiada solución política.

Tras la victoria de Peter Magyar el 12 de abril, y aunque Orbán sigue oficialmente al frente del gobierno húngaro, el camino se ha ido despejando rápidamente.

Con todo, el proceso, que no se puede dar por concluido hasta que esté confirmado que Budapest no pone ninguna objeción de último minuto, ha sido coreografiado hasta el mínimo detalle.

Las primeras señales de que Hungría no pondría más piedras en el camino a la aprobación del préstamo se dieron este lunes, cuando se conoció la agenda de la reunión de hoy de los embajadores y que se incluía el punto de adopción del paquete financiero. Un paso que no se habría dado si hubiera dudas razonables de que Budapest persiste en su veto. El martes, mientras los ministros de Exteriores de la UE se reunían en Luxemburgo —sin la presencia del todavía jefe de la diplomacia húngara, Peter Szijjartó, del que se ha revelado que informaba regularmente a su par ruso, Sergéi Lavrov, de discusiones confidenciales de los Veintisiete—, Zelenski anunció, tras una conversación con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que habían concluido las obras de reparación del oleoducto Druzhba. Finalmente, a primera hora de este lunes, el grupo petrolero húngaro MOL anunció que el operador ucranio de Druzhba le había informado oficialemtente de que estaba listo para reanudar el tránsito de crudo a Hungría y Eslovaquia, informa Reuters. Los embajadores europeos decidieron retrasar la cuestión del préstamo hasta el último punto de la agenda del día para dar tiempo a comprobar que, efectivamente, el oleoducto vuelve a funcionar, según fuentes conocedoras de las negociaciones. El anuncio llegó a media mañana, cuando MOL anunció en un comunicado que había sido informado de que “la recepción de crudo procedente de Bielorrusia a través del sistema de oleoductos Druzhba” había comenzado este mediodía en Ucrania y que se prevé que “los primeros envíos de crudo tras la reactivación del tramo ucranio del sistema de oleoductos lleguen a Hungría y Eslovaquia a más tardar mañana” jueves.