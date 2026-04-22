El plan de Alemania para tener “el ejército más fuerte de Europa”: medio millón de soldados que conjuren la amenaza rusa

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, avisa frente a la estrategia del Kremlin para “debilitar la cohesión de la OTAN y desconectar a Estados Unidos de Europa”

Por primera vez en la historia del ejército federal alemán, la Bundeswehr, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha presentado este miércoles una estrategia militar para reforzar a las Fuerzas Armadas de Alemania para tener en un futuro “el ejército convencional más fuerte de Europa” y poder así hacer frente a Rusia, a quien consideran como “la principal amenaza”.

Si bien las versiones completas de los documentos en los que han estado trabajando en los últimos tres años están clasificadas como “secretas” para “proteger la seguridad y los intereses de Alemania y de sus socios”, el ministro de Defensa ha presentado las líneas generales de su concepto global de defensa militar y la estrategia para la reserva.

“El mundo se ha vuelto más impredecible y, sí, hay que decirlo, más peligroso”, ha afirmado el político socialdemócrata en referencia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la sucesión de crisis geopolíticas. La nueva estrategia militar aporta, a su juicio, la “claridad necesaria” que se requiere ante la amenaza actual. Hay que aceptar, ha enfatizado, que “la paz, la libertad, la prosperidad y la tolerancia ya no son algo que se pueda dar por sentado, sino que deben defenderse, y eso significa que debemos ser capaces de defenderlas”.

Por su parte, Carsten Breuer, inspector general ―el cargo militar de mayor rango en las Fuerzas Armadas alemanas― ha declarado que, si bien la Bundeswehr debe centrarse en la defensa del país y sus aliados, también debe seguir participando en la gestión de crisis internacionales: “A menudo, los escenarios de la política de seguridad ya no se pueden separar claramente unos de otros”.

La estrategia militar, ha deslizado Breuer, parte de la premisa de que la guerra ya no se limita a campos de batalla concretos: el Estado, la economía y la población se ven amenazados en su conjunto. Asimismo, el inspector general ha puesto el foco en cómo los datos se están convirtiendo cada vez más en un arma y que el enemigo podría emplear armas autónomas controladas por herramientas de inteligencia artificial, lo que aumenta la velocidad de las operaciones y acorta los tiempos de reacción.

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Los documentos de principios sobre la orientación estratégica y el desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Armadas alemanas para los próximos años “constituyen la base para un desarrollo específico, coordinado en el tiempo y, al mismo tiempo, flexible de la Bundeswehr hacia unas fuerzas armadas tecnológicamente superiores e innovadoras”, subraya el Ministerio de Defensa. “Una estrategia militar para la Bundeswehr es ahora más necesaria que nunca”.

El eje central de la estrategia militar es hacer frente a las amenazas procedentes de Rusia, dado que Moscú considera a Occidente como “fundamentalmente hostil y presenta la adhesión de Estados democráticos a la OTAN como un cerco”. Rusia, ha dicho Pistorius, también recurre de forma selectiva a “medios híbridos” como el espionaje, los actos de sabotaje, los ciberataques y las campañas de desinformación, que “ya no son fenómenos marginales”.

Rusia pretende, según el titular alemán de Defensa, “debilitar la cohesión de la alianza y lograr una desconexión estadounidense de Europa”. Su objetivo último, ha añadido, es el fracaso de la OTAN y la expansión de la esfera de influencia rusa en Europa. En este contexto, Rusia “se está preparando, mediante su rearme, para un enfrentamiento militar con la OTAN y considera el uso de la fuerza militar como un instrumento legítimo para imponer sus intereses”.

Junto a la estrategia militar, Alemania suma un nuevo perfil de capacidades que establece la composición, la estructura y el alcance de las Fuerzas Armadas para el futuro. Con una meta clara: que la Bundeswehr gane en tamaño y agilidad.

Para 2035, el número de soldados en activo debe aumentar hasta los 260.000 ―un gran salto desde los 185.000 actuales― y el de reservistas hasta los 200.000 ―prácticamente el doble que hoy―. En total, por lo tanto, al menos 460.000 uniformados para hacer frente a una posible agresión de Rusia junto con sus aliados europeos y de la OTAN. De este modo, el ministro se mantiene firme en su objetivo de número de efectivos, a pesar de que militares de alto rango habían exigido un aumento mucho más significativo, que llevase la cifra de soldados en activo por encima de los 300.000.

“Estamos convirtiendo a las Fuerzas Armadas alemanas en el ejército convencional más fuerte de Europa”, anunció Pistorius. “A corto plazo aumentaremos nuestra capacidad de defensa y resistencia. A medio plazo aspiramos a un aumento de capacidades significativamente más amplio. Y a largo plazo lograremos la superioridad tecnológica”.

Tras décadas de financiación limitada para las Fuerzas Armadas y de continuas reducciones en el número de soldados, el Gobierno alemán flexibilizó el pasado año el freno al endeudamiento establecido en la Constitución para poder aumentar masivamente el gasto en defensa. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado por el momento volver al servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, y ha optado, en su lugar, por un servicio militar voluntario y un registro obligatorio de todos los jóvenes que vayan cumpliendo 18 años. La duda es si con esos mimbres se podrán alcanzar los objetivos fijados.