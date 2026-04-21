El Papa critica ante Obiang “la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación”

El papa León XIV hizo este martes un llamamiento a no usar el nombre de Dios “por la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación” durante un discurso ofrecido en Guinea Ecuatorial cargado de alusiones a la situación política mundial. Dichas palabras fueron pronunciadas ante el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang, quien lleva en el cargo desde 1979 y reprime con dureza todo intento de oposición democrática, y en pleno enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, por la guerra en Oriente Próximo. En este sentido, pidió que no se invoque a Dios “para justificar decisiones y acciones que causan la muerte”.

León XIV ofreció este discurso en lengua española en el palacio presidencial de Malabo ante numerosas autoridades y tras reunirse con Obiang, de 83 años, quien en 1982 también recibió como presidente del país al papa Juan Pablo II. En aquel año, este ya pidió “respeto y promoción de los derechos de cada persona o grupo, y de mejores condiciones de vida para realizarse como hombres y como hijos de Dios”, algo que ha vuelto a hacer León XIV. “Son palabras que siguen siendo actuales y que interpelan a cualquiera que ocupe un cargo público”, dijo el Papa ante un presidente que gana elección tras elección con porcentajes cercanos al 99%.

“Que este país no dude en revisar sus propias trayectorias de desarrollo y las oportunidades positivas de situarse en la escena internacional al servicio del derecho y la justicia”, añadió el Papa sobre Guinea Ecuatorial, el cuarto y último país de la gira africana de León XIV que comenzó el pasado 13 de abril en Argelia y que concluye este jueves después de haber visitado también Camerún y Angola.

El papa León XIV se reúne con el presidente Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, este martes. LUCA ZENNARO (via REUTERS)

“Un mundo herido por la prepotencia”

En Malabo, Robert Prevost aseguró también que “en un mundo herido por la prepotencia, los pueblos tienen hambre y sed de justicia” y que había que valorar “a quienes creen en la paz, y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común” e hizo referencia a la gran cantidad de guerras que existen en el mundo por el control de los recursos. “Uno de los principales motivos de la proliferación de los conflictos armados es la colonización de yacimientos petrolíferos y mineros, sin tener en cuenta el derecho internacional ni el derecho de los pueblos a la autodeterminación”, añadió.

Durante los tres días que permanecerá en Guinea Ecuatorial, el Papa tiene previsto ofrecer hasta siete discursos y homilías. Además, va a inaugurar un campus universitario en Basupu, que llevará su nombre, visitará un centro de atención psiquiátrica y se reunirá con obispos y sacerdotes. En la región continental del país oficiará una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo, inaugurará un centro tecnológico y, ya en Bata, visitará la cárcel y la catedral. En su último día en Malabo, el centro político del país, ofrecerá una misa multitudinaria en un estadio a la que está previsto que asistan unas 20.000 personas.

Teodoro Obiang Nguema accedió al poder en 1979 mediante un golpe de Estado en el que derrocó a su tío, Francisco Macías. Desde entonces gobierna este país rico en petróleo con mano de hierro. El vicepresidente del país y quien más suena como sucesor es su hijo Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín, condenado en Francia por blanqueo de dinero y malversación. Otro de los hijos del dictador, Carmelo Ovono, así como parte de la cúpula de seguridad del Gobierno, serán procesados en España por secuestro y torturas a opositores.