Carlos III admite, en el centenario de su madre, que la situación actual del Reino Unido “le habría preocupado profundamente”

Carlos III de Inglaterra graba a principios de abril el video para conmemorar el centenario de su madre, Isabel II.

El monarca viajará en una semana a Estados Unidos, en medio de una creciente tensión entre Londres y Washington

Carlos III heredó de su madre un país en horas bajas que apenas ha remontado desde entonces. La añorada Isabel II habría cumplido este martes cien años, y el palacio de Buckingham ha preparado una modesta lista de eventos para conmemorar ese aniversario. Entre ellos, un discurso de su hijo, grabado a principios de abril, en el que deja claro que la monarca no habría estado muy contenta con la situación actual, aunque en ningún momento especifica los motivos de ese hipotético disgusto. Si se trata de la turbulenta situación geopolítica actual o del hundimiento social y familiar de su hijo Andrés, antes príncipe y duque y hoy ciudadano bajo investigación policial por sus vínculos con el multimillonario estadounidense pederasta, Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés siendo trasladado en coche al salir del Centro de Investigación Policial en Aylsham, Norfolk, Reino Unido, el 19 de febrero. MEGA (GC Images)

“Muchos de los tiempos que nos han tocado vivir, sospecho, le habrían preocupado profundamente. Pero me consuela pensar que ella siempre creyó que la bondad siempre prevalece, y que nunca está muy lejos del horizonte un nuevo día más luminoso”, asegura Carlos III en el discurso con el que quiere homenajear el legado de su madre.

Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022, tras cumplir setenta años de reinado, el más longevo de la historia del Reino Unido.

El palacio de Buckingham ha preparado un evento especial este martes para condecorar a un grupo de ciudadanos que, como la monarca, han cumplido este año su centenario.

“Millones de personas la recordarán hoy por momentos de especial relevancia nacional; muchos otros, por un encuentro breve, una sonrisa o unas palabras amables que elevaron su ánimo… o por aquel maravilloso guiño de ojo cuando compartió un sándwich de mermelada con el Osito Paddington en los momentos finales de su vida”, ha recordado Carlos III, en referencia al vídeo que grabó la reina con el popular personaje infantil durante la celebración de su Jubileo de Platino.

La reina Isabel II fotografiada en Maidenhead, Inglaterra, el 15 de julio de 2022. WPA Pool (Getty Images)

El Museo Británico acoge una réplica a escala de la estatua que prepara el equipo del arquitecto Norman Foster para conmemorar a la reina, y la King’s Gallery, en el palacio de Buckingham, acoge una exposición en torno a su vestuario, sus complementos y su estilo personal. Queen Elizabeth II: Her Life in Style (La Reina Isabel II: Su Vida en Estilo) recorre, a través de 4.000 objetos personales, sobre todo prendas de vestir, el modo en que una joven reina comenzó a usar su imagen como forma de diplomacia silenciosa.

Suavizar la situación

Carlos III y su esposa Camilla viajarán a Estados Unidos en visita oficial el próximo 27 de abril, en un momento en que las relaciones entre Londres y Washington (específicamente, entre Donald Trump y Keir Starmer) atraviesan un momento tormentoso por la guerra desatada en Irán, y el Gobierno británico confía en que el monarca emplee sus buenos oficios para suavizar la situación, como lo hizo en numerosas ocasiones su madre. Isabel II visitó por última vez el país aliado en 2007, invitada por el entonces presidente George W. Bush.

El rey Carlos III y la reina Camilla al llegar al Servicio Real del Jueves Santo en la catedral de St Asaph, Gales, el 2 de abril. Mark Cuthbert (UK Press via Getty Images)

Los medios británicos siguen haciendo referencia de modo general a la difunta reina con elogios y nostalgia, pero su imagen se ha visto algo más empañada en los últimos años, a medida que ha ido descubriéndose la actitud cómplice y permisiva que mantuvo ante los desmanes de su hijo favorito, Andrés, cuya relación con Epstein ha colocado a la monarquía británica ante una de las mayores crisis de su historia.

Ha correspondido a su hijo, Carlos III, intentar enderezar una situación que Isabel II dejó que se deteriorara sin cortarla de raíz, más allá de una última decisión, al final de su reinado, de apartar a Andrés de cualquier acto de representación oficial de la corona.